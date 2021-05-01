Молодого человека в черной рубашке разыскивают в Вольске

Саратов, 1 мая. Поисковая операция после пропажи 23-летнего мужчины началась в Вольске.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» объявили о начале операции по поиску 23-летнего жителя Вольска. Молодой человек ушел из дома неделю назад и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Пропавший был одет в черную рубашку, серые брюки и черные туфли. У него нормальное телосложение, карие глаза и русые волосы. Рост составляет 180 сантиметров.

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