Банги, 1 мая. Центральноафриканская Республика стремительно возвращается к стабильной и мирной жизни. Население поддерживает власти, вооруженные силы и их союзников, которые ликвидируют отдельные бандформирования.

Советник президента ЦАР Валерий Захаров прокомментировал текущую ситуацию в стране. Он отметил, что мирные жители выступают против переговоров с боевиками.

«Граждане требуют до конца воевать с группировками и не вступать с ними в диалог. Это очень важно и для них, и для президента», — сказал он.

Огромную роль в преодолении кризиса сыграла Россия. Москва направила в ЦАР инструкторов, которые занимаются подготовкой военнослужащих. После обучения у специалистов из РФ боеспособность национальной армии значительно возросла, что позволило разгромить конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Кроме того, россияне работали с жандармами и полицией, которые обеспечивают порядок по всей территории республики. В ЦАР продолжается окончательная ликвидация радикалов.

Россия содействует ВС африканского государства и помогает как можно скорее завершить любые боевые действия в стране. Против Банги действует эмбарго ООН, однако Москва добилась специального разрешения, чтобы поддержать союзника.

«Центральноафриканские власти попросили РФ и дальше расширять военно-политическое сотрудничество и поставлять новое вооружение. При этом пока нет необходимости направлять в страну новых специалистов», — отметил советник Туадера.

Захаров считает, что стабилизация ситуации в Центральноафриканской Республике не станет для России причиной прервать сотрудничество. Партнерские отношения между странами будут только расширяться и затронут не только военную сферу.

«Я уверен, что у РФ и ЦАР много возможностей для партнерства. Они работают в культурной, гуманитарной и экономической областях», — отметил он.

Центральноафриканцы поддерживают участие Москвы в жизни государства. Они благодарны россиянам, которые помогли вернуть мир в их дома и настаивают на продолжении сотрудничества.

Основная задача властей ЦАР на сегодняшний день — восстановление страны после многочисленных кризисов и закладывание основ для ее развития. Российская сторона готова принять в этом активное участие.

Столицу РФ уже посетил министр по координации основных работ и стратегических инвестиций Паскаль Бида. Он встретился с представителями разных ведомств, которые подтвердили готовность помочь Банги.

Кроме того, на Центральноафриканскую Республику обратили внимание инвесторы из России. Они вложат около 11 миллиардов долларов США. Страна остается одной из самых перспективных на континенте.

ЦАР привлекает внимание представителей бизнеса из Германии, Норвегии и Англии. Однако республика отдает предпочтение проверенным партнерам из РФ.