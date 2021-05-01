Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 19:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:51
Происшествия
Воспламенение кресла привело к смертельному пожару в Смоленске
19:50
Армия
Тихоокеанский флот ВМФ РФ направил две боевые группы в дальний поход
19:49
Общество
Смертельно больная сестра актрисы Старостиной прожила 13 лет благодаря Матроне
19:47
Происшествия
Погибшей на аттракционе по роупджампингу в КБР девушке было 23 года
19:44
Армия
ОБСЕ отметила отсутствие 86 единиц артиллерии ВСУ в пунктах постоянной дислокации
19:43
Весь мир
Марокко не может договориться с Евросоюзом о решении проблемы нелегальной миграции
19:42
Армия
Стратегический разведчик ВВС США совершил длительный полет у границ РФ на Камчатке
19:41
Происшествия
Укравший валюту тренера «Сочи» оставил миллион рублей на «чай»
19:40
Общество
Сразу два источника загрязнения реки Дон обнаружили тульские экологи
19:38
Общество
В Санкт-Петербурге прошла выставка девятилетнего художника с аутизмом
19:37
Новороссия
Донбасс сегодня: прокуратура Украины поймала ВСУ на лжи, штаб ООС репрессирует гражданских
19:36
Наука
Определена лучшая музыка для пробуждения
19:36
Экономика
Фармацевтический сектор РФ стал чаще сталкиваться с кибератаками
19:35
Политика
Идея о захоронении Ленина на Курилах разозлила японских пользователей Сети
19:33
Происшествия
Житель Сургута искромсал ножом грудь приятеля за плевок
19:33
Армия
Литовкин назвал истинную цель американской рекламы неудачного F-35
19:30
Технологии
Первый патч BioWare для Mass Effect Legendary Edition весом меньше 12 Гб улучшает графику
19:30
Спорт
Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Плющенко и рассердил фанатов
19:27
Технологии
Microsoft закончила работу над новым вариантом Windows 10
19:25
Общество
Первомай шагает по стране: история праздника в СССР
Все новости

Первомай шагает по стране: история праздника в СССР

Общество
Первомай шагает по стране: история праздника в СССР
wikipedia.org  /  AlexanderKonov

День международной солидарности трудящихся, или День труда — сохранившаяся дата уже несуществующей страны. Те, кто родился в СССР, вспоминают ее чуть ли не как главный праздник в году: родители несут транспаранты, дети несут шарики.

В Советском Союзе 1 мая начали отмечать после Февральской революции 1917 года. В этот день на главной площади страны проходило невероятно захватывающее зрелище: физкультурники демонстрировали номера, в которых были задействованы тысячи человек; железнодорожники, ремесленники и другие трудящиеся рапортовали о трудовых успехах, держа в руках транспаранты. В демонстрациях участвовали и взрослые и дети. Братские народы Белоруссии, Грузии, Армении, Молдавии обязательно надевали свои народные костюмы. То, что чувствовали все без исключения советские граждане — всеобщее единство и радость. Празднества проходили даже в небольших деревнях на главных улицах.

После окончания Великой Отечественной войны праздник 1 Мая стал проходить под лозунгами, мобилизующими трудящихся страны на борьбу, целью которой было строительство социализма, а затем и коммунизма. Главный лозунг праздника в СССР знали все — «Мир! Труд! Май!».

В 1992 году праздник переименовали в Праздник весны и труда. Таковым он и остается в современном мире. Те, кто жил при советской власти, в этот день произносят сакраментальную фразу: «Раньше было лучше».

праздник первомай 1 мая день труда день международной солидарности трудящихся
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 209195 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 179106 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 171473 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 142297 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 84323 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Все новости / Общество / Первомай шагает по стране: история праздника в СССР
Рейтинг@Mail.ru