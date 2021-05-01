Первомай шагает по стране: история праздника в СССР

День международной солидарности трудящихся, или День труда — сохранившаяся дата уже несуществующей страны. Те, кто родился в СССР, вспоминают ее чуть ли не как главный праздник в году: родители несут транспаранты, дети несут шарики.

В Советском Союзе 1 мая начали отмечать после Февральской революции 1917 года. В этот день на главной площади страны проходило невероятно захватывающее зрелище: физкультурники демонстрировали номера, в которых были задействованы тысячи человек; железнодорожники, ремесленники и другие трудящиеся рапортовали о трудовых успехах, держа в руках транспаранты. В демонстрациях участвовали и взрослые и дети. Братские народы Белоруссии, Грузии, Армении, Молдавии обязательно надевали свои народные костюмы. То, что чувствовали все без исключения советские граждане — всеобщее единство и радость. Празднества проходили даже в небольших деревнях на главных улицах.

После окончания Великой Отечественной войны праздник 1 Мая стал проходить под лозунгами, мобилизующими трудящихся страны на борьбу, целью которой было строительство социализма, а затем и коммунизма. Главный лозунг праздника в СССР знали все — «Мир! Труд! Май!».

В 1992 году праздник переименовали в Праздник весны и труда. Таковым он и остается в современном мире. Те, кто жил при советской власти, в этот день произносят сакраментальную фразу: «Раньше было лучше».