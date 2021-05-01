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Спасший из огня красноярских пенсионеров сотрудник полиции успел предотвратить взрыв

  /   Обновлено: 01 мая 2021 17:43
Происшествия
Спасший из огня красноярских пенсионеров сотрудник полиции успел предотвратить взрыв
vk.com  /  Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Красноярск, 1 мая. Чета сотрудников полиции спасла пенсионеров из загоревшегося дома. Один из силовиков успел до приезда МЧС вынести из полыхавшего помещения газовые баллоны, сообщил источник ФАН.

Подполковник Данил Шмидт, несмотря на огромный риск, предотвратил мощный взрыв, который бы привести к трагическим последствиям. Спасти пенсионеров под Красноярском помогла его супруга, младший лейтенант Кристина Шмидт.

Стражи порядка проводили профилактические мероприятия среди неблагополучных семей. Они заметили, что крыша трехквартирного дома объята огнем. Силовики помогли пожилым людям быстро покинуть помещение.

Согласно основной версии, возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки. Помощь медиков никому из людей не потребовалась, сообщал ФАН.

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