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Гражданская организация ЦАР анонсировала общенациональный марш против миротворцев ООН

Весь мир
Гражданская организация ЦАР анонсировала общенациональный марш против миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Сергей Чемеков

Банги, 1 мая. Жители Центральноафриканской Республики предпринимают все более решительные действия, чтобы прекратить работу многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в стране. К сопротивлению присоединилась гражданская платформа Galaxy National.

Общественное движение планирует устроить многотысячный марш с требованием выдворить из ЦАР миротворцев и руководителя МИНУСКА Манкера Ндиай. В мероприятии готовы принять участие все восемь округов столицы Банги, а также жители городов Бимбо и Бегуа. Кроме того, на акции протеста появятся и представители муниципальных властей.

Galaxy National обратилась ко всем центральноафриканцам и призвала их присоединиться к демонстрации, чтобы показать Организации Объединенных Наций нежелание терпеть, как она наживается на внутреннем кризисе. В течение нескольких недель жители ЦАР устраивают митинги с требованием выдворить Ндиай из страны.

Ранее ЦАР захлестнули протесты на фоне преступлений «голубых касок». Миротворческий контингент годами находится на территории африканского государства, но не выполняет поставленные перед ним задачи. Вместо этого представители ООН поддерживают боевиков и разграбляют природные богатства республики.

Еще одной причиной народного недовольства стал призыв Ндиай к правительству о переговорах с бандитами. ООН всячески пытается легитимировать децентрализованные группировки, которые остались после разгрома конгломерата «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Таким образом, МИНУСКА пытается дать им шанс восстановиться и вновь попытаться дестабилизировать ситуацию в ЦАР. Без военного конфликта миротворцам нечего делать в республике, им придется ее покинуть и потерять источники дохода.

оон цар минуска ндиай
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