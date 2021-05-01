Иран анонсировал дальнейшие переговоры по ядерной сделке в Вене

Тегеран, 1 мая. Переговоры по ядерной сделке возобновятся 7 мая в Вене, говорится в сообщении МИД Ирана.

Комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) подвела итоги идущих переговоров в столице Австрии. Был отмечен значительный прогресс, следующая встреча намечена на 7 мая. По данному направлению есть основания для осторожного оптимизма, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

С начала апреля 2021 года в Вене прошло несколько очных заседаний комиссии Ирана для обсуждения возможного возвращения США и эффективного выполнения условий СВПД всеми сторонами.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что надеется на возвращение Ирана и США к ядерной сделке.