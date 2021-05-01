Несмотря на то, что последние годы в мире маникюра царит модная тенденция на максимально натуральные и естественные ногти, барышням время от времени хочется уйти от актуального, но порой слишком нейтрального нюдового маникюра и сотворить на руках что-нибудь эдакое по поводу и без.

На радость любительницам экспериментов и креатива в моду вошло новое веяние — так называемый мраморный дизайн. О том, что это за маникюр, кому он подходит и возможно ли сделать его в домашних условиях, журналист ФАН поговорила с экспертом по маникюру, мастером высшей категории Мариной Быковой.

Фото из личного архива Марины Быковой /

Как выглядит модный мраморный маникюр в 2021 году

Маникюр в стиле marble stone, что в переводе с английского и означает «мраморный маникюр», заключается в том, что с помощью специальной техники под инструментом мастера на поверхности ногтя будто по волшебству появляются затейливые узоры, напоминающие орнаменты на поверхности природных камней, нарисованные самой природой.

Модный маникюр «под мрамор» быстро завоевал сердца клиенток салонов ногтевого сервиса, поскольку выглядит одновременно натурально и эффектно. Такой дизайн подходит к самой разной одежде и смотрится уместно как в офисе, так и на дружеской вечеринке или в ночном клубе в зависимости от выбранного цвета и наличия дополнительных украшений.

Марина Быкова рассказывает, что популярности мраморного маникюра среди модниц в немалой степени способствует широкая палитра оттенков, которая чаще всего используется для создания оригинального нейл-арта. По словам мастера, клиентки чаще всего выбирают белый, миндальный, бежевый, нежно-розовый цвета. Особенно смелым и креативным наверняка понравится глубокий черный, на фоне которого необычные узоры смотрятся поистине космически.

«Мраморный дизайн ногтей можно сделать одновременно на всех ноготочках, — комментирует наш эксперт. — А можно таким образом выделить один или два пальчика, например безымянный, на котором вы носите обручальное кольцо».

В качестве дополнительного декора, чтобы разнообразить покрытие, мастер советует использовать следующие элементы:

— втирка с зеркальным эффектом;

— свежую и одновременно роскошную нотку в дизайн внесут полоски и нити золотого или серебряного цветов;

— изящные заклепки.

Фото из личного архива Марины Быковой /

Чтобы маникюр не смотрелся вульгарно и вычурно, важно не переборщить с декором. Использовать его нужно по минимуму и лишь для отдельных пальцев, чтобы не превратить руки в подобие новогодней елки в стиле дорого-богато. Элегантность и умеренность во всем — одна из главных модных тенденций на все времена, будь то одежда, аксессуары или дизайн ногтей.

Еще одна сильная сторона мраморного маникюра в том, что он прекрасно смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях.

«Актуальный дизайн marble stone одинаково выигрышно смотрится на ногтях разной длины и формы, — говорит Марина Быкова. — Но особенно хорош «каменный» маникюр для острых и закругленных ногтей. Такое оформление придает им особенный шик. Каменный нейл-арт дает возможность ярким и экстравагантным натурам максимально полно выразить свой внутренний мир и проявить чувство стиля, оставаясь при этом на пике актуальных трендов».

Федеральное агентство новостей /

Как сделать мраморный маникюр в домашних условиях: пошаговая инструкция

Наш эксперт рекомендует делать мраморный маникюр в салоне, доверившись высококвалифицированным мастерам, которые выполнят работу аккуратно и профессионально с использованием специальных инструментов. По мнению Марины Быковой, для этой процедуры больше всего подходит гель-лак, поскольку он не засыхает, не требует спешки и позволяет изобразить на ногтевой пластине любой орнамент, скорректировать получившиеся линии при помощи кисточки и частично смешать оттенки.

Однако, если по какой-то причине нет возможности посетить мастера маникюра, расстраиваться не стоит: актуальный дизайн можно попробовать повторить дома. Его выполнение потребует некоторой сноровки, но со временем все наверняка получится.

Итак, в зависимости от техники, которую планируется применить, вам понадобятся:

лаки нескольких оттенков (как минимум два);

тонкая иголка;

зубочистка;

максимально тонкая кисточка;

емкость с водой.

«Каменный» маникюр в домашних условиях можно сделать несколькими способами. Поговорим подробнее о каждом пошагово.

С помощью зубочистки. Этот метод наш эксперт называет самым простым для тех, кто только учится делать маникюр с мраморными разводами.

Покрываем ногтевую пластину базой

Наносим лак выбранного цвета, который должен работать фоном для узора

На «мокрое» покрытие капаем один или несколько видов цветного лака, а затем получившиеся точки соединяем иглой, зубочисткой или специальной тонкой кистью в произвольном порядке, формируя орнамент

Наносим топовое покрытие для закрепления результата

Водная техника. Марина Быкова предупреждает, что для такого способа можно использовать только свежие лаки. Если хочется добавить торжественности, для достижения желаемого эффекта подойдет покрытие с мелким шиммером, но ни в коем случае не густое с блестками: с ним мраморные разводы не получатся.

Покрываем ногти белым или другим лаком светлого оттенка

Берем подходящую емкость, в которую наливаем воду комнатной температуры

Капаем лаки желаемых цветов в воду

Далее в ход снова идут зубочистка, иголка или тонкая кисточка. С помощью инструмента по направлению от краев к центру или зигзагом ведем линии, формируя абстрактный узор

Оставляем нашу «картину» на полчаса, чтобы образовавшаяся на поверхности воды пленка из лака до конца высохла

Аккуратно достаем пленку и разрезаем на несколько частей при помощи маникюрных ножниц

Прикладываем получившиеся кусочки к ногтям и разравниваем

Убираем излишки пленки и покрываем топом

По словам эксперта, главное преимущество этой техники — простота ее выполнения и доступность. Так называемый водный маникюр не требует больших денежных затрат и не пачкает кожу вокруг ногтей. С таким покрытием справятся даже новички.

Мраморный лак. Если не хочется возиться с водой и рисованием зубочистками, можно пойти по простому пути и купить лак с соответствующим эффектом, который позволит получить требуемый результат без особых усилий с вашей стороны. Однако нужно иметь в виду, что в этом случае орнамент на ногтях не будет выглядеть столь натурально и затейливо, как нарисованный вручную. Акварель. Акварельные разводы также напоминают узоры на камне и пользуются большой популярностью. Чтобы сделать такой дизайн, потребуются специальные краски, маркеры, капли или акварельный гель-лак.

Фото из личного архива Марины Быковой /

Наклейки. Простой и недорогой способ преобразить ногти в считанные минуты. В последнее время используется нечасто, поскольку выглядит не столь натурально и эффектно, как настоящий нейл-арт.