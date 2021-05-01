Прокуратура доложила о спасении моста от столкновения с понтонами в Коми

Сыктывкар, 1 мая. Печорская транспортная прокуратура полностью проконтролировала выполнение срочных мер после сноса 30 понтонов. Возможные негативные последствия для инфраструктуры предотвращены.

Вечером 22 апреля на реке Печоре в Республике Коми был зафиксирован мощный ледоход. Данное явление стало причиной сноса 30 понтонов на трассе Ухта — Вуктыл. Собственнику удалось почти сразу остановить движение 19 из них, сообщал ФАН.

Возникла угроза столкновения оставшихся понтонов с железнодорожным мостом. К процессу по контролю ликвидации последствий оперативно подключилась транспортная прокуратура.

Оставшиеся девять понтонов находятся на плавбазе, еще два сейчас поднимают к месту базирования. В надзорном органе подчеркнули, что угрозы для железнодорожного моста нет.