Пекин, 1 мая. Россия обладает мощным стратегическим вооружением, что не дает Западу пересекать красные линии, считают специалисты из КНР.

Окончание холодной войны не прекратило стратегическое противостояние между Москвой и Западом. Наоборот, разногласия между США и Россией только усилились. Соединенные Штаты вместе с НАТО пытаются расширить свою зону влияния на восток и устроить зоны напряжения на российских границах. США пытаются сдержать Россию по всем направлениям, но не позволяют себе опрометчивых шагов. Об этом пишут журналисты китайского портала Jinri Toutiao.

Главным козырем России является ее первенство в гиперзвуковом вооружении, уверены авторы. Войска НАТО находятся под прицелом подлодок, самолетов, ракет. Стратегические силы стали гарантом национальной безопасности РФ и секретом стойкости перед Западом.

«США никогда не догонят в области гиперзвука Россию, пока у нее есть «Цирконы» и «Авангарды». Однако Москва не будет ждать Вашингтон, а продолжит развивать и модернизировать свое стратегическое вооружение», — заметили эксперты.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, как президент РФ Владимир Путин определит красные линии в интересах страны.