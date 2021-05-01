Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 18:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:21
Политолог Васильев рассказал, как Нуланд и Блинкен используют Донбасс против России
18:20
Общество
Жители Сахалина спасли брошенного детеныша тюленя от голодной смерти
18:19
Шоу-бизнес
Супруга Антона Макарского в студии «Сегодня вечером» рассказала о пасхальном чуде
18:17
Общество
Количество внутренних авиаперевозок в РФ увеличилось на 125% в сравнении с прошлым годом
18:14
Весь мир
Ответственные за кризис в Эфиопии группировки попали в список террористических
18:13
Происшествия
СК начал проверку после смерти девушки на аттракционе в Кабардино-Балкарии
18:13
Политика
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Барышева
18:12
Шоу-бизнес
Актер Юрий Батурин рассказал, как получил благословение Иоанна Крестителя
18:12
Экономика
Губернатор ЯНАО Артюхов сообщил о сроках завершения проекта моста через Обь
18:12
Шоу-бизнес
Звездный визажист Гоар Аветисян сравнила свое тело до и после липосакции
18:10
Политика
Сенатор Перминов назвал главную цель «Северного потока — 2»
18:08
Происшествия
Полиция ищет звезду «Пацанок» Ксению Милас после поножовщины на вечеринке в Москве
18:08
Общество
Супругов-полицейских наградят за спасение пенсионеров из огня в Красноярском крае
18:07
Весь мир
Великий пост завершился в Эфиопии Страстной пятницей
18:06
Шоу-бизнес
Критик Соседов объяснил, почему Лобода не может быть Змеей на шоу «Маска»
18:05
Весь мир
Наркобарон из Мичоакана: мексиканского политика объявили в розыск в США
18:00
Армия
СМИ раскрыли истинную цель черноморского маневра ВМС Великобритании
18:00
Экономика
Облигации могут принести оманским нефтяникам 7,9 млрд долларов
17:58
Весь мир
Семинар о христианском искусстве Эфиопии прошел в Санкт-Петербурге
17:58
Шоу-бизнес
Стало известно, почему пропал со сцены Андрей Губин
Все новости

Аналитики из КНР рассказали, в чем секрет стойкости России перед Западом

Политика
Аналитики из КНР рассказали, в чем секрет стойкости России перед Западом
Pr Scr youtube.com

Пекин, 1 мая. Россия обладает мощным стратегическим вооружением, что не дает Западу пересекать красные линии, считают специалисты из КНР.

Окончание холодной войны не прекратило стратегическое противостояние между Москвой и Западом. Наоборот, разногласия между США и Россией только усилились. Соединенные Штаты вместе с НАТО пытаются расширить свою зону влияния на восток и устроить зоны напряжения на российских границах. США пытаются сдержать Россию по всем направлениям, но не позволяют себе опрометчивых шагов. Об этом пишут журналисты китайского портала Jinri Toutiao.

Главным козырем России является ее первенство в гиперзвуковом вооружении, уверены авторы. Войска НАТО находятся под прицелом подлодок, самолетов, ракет. Стратегические силы стали гарантом национальной безопасности РФ и секретом стойкости перед Западом.

«США никогда не догонят в области гиперзвука Россию, пока у нее есть «Цирконы» и «Авангарды». Однако Москва не будет ждать Вашингтон, а продолжит развивать и модернизировать свое стратегическое вооружение», — заметили эксперты.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, как президент РФ Владимир Путин определит красные линии в интересах страны.

сша авангард гиперзвук циркон
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 206761 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 174849 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 169148 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 136844 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 81328 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Все новости / Политика / Аналитики из КНР рассказали, в чем секрет стойкости России перед Западом
Рейтинг@Mail.ru