Рынок LCV в России прибавил 14% по итогам первого квартала

Москва, 1 мая. Продажи легкого коммерческого транспорта (LCV) на российском рынке вышли на шестое место в Европе с показателем 27 043 единицы.

Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА) сообщила, что легких коммерческих автомобилей в Европе за первый квартал текущего года было реализовано 533 138 экземпляров, рост в годовом выражении составил 26,2%.

Лидером стала Франция, где своих покупателей нашли 119 462 машины (+35,4%). В Великобритании продали 97 356 штук (+43,4%), в Германии — 67 011 (+4,9%). На четвертой строчке в списке оказалась Италия, где до клиентов дошли 46 200 моделей из сегмента LCV (+41,9%), а пятое место с результатом 40 535 экземпляров заняла Испания (+11,6%).

Судя по данным «Автостата», Россия занимает шестое место в этом рейтинге: по итогам первого квартала в стране было продано 27 043 легких коммерческих машин.

Автопроизводители и импортеры ранее поделились информацией о дефиците автомобилей грузового типа на территории РФ. Представители компаний заявляют, что многие модели законтрактованы на несколько месяцев вперед.