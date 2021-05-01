Капитан полиции на Кубани спас утопающую в озере 38-летнюю женщину

Краснодар, 1 мая. Полицейский вытащил из озера тонущую женщину. Инцидент произошел в Абинском районе.

Местные жители обратились к капитану полиции местного райотдела Анатолию Малахову за помощью. Они сообщили, что в озере тонет женщина.

Полицейский был не при исполнении, но незамедлительно бросился спасать потерпевшую. Испуганная горожанка стала оказывать сопротивление, когда Малахов пытался вытащить ее на берег, но в конце концов ему это удалось. Он передал 38-летнюю спасенную жительницу Кубани медикам.

Благодаря оперативным и грамотным действиям полицейского ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Специалистам предстоит установить причины, по которым женщина оказалась в озере.

Офицер Балтфлота из Калининграда спас двух мальчиков, которые провалились в полынью, сообщал ранее ФАН. Он гулял у питьевых озер вместе с сыном и, увидев тонущих детей, бросился им на помощь.