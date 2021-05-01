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Жители графства Девон боятся посещать супермаркет из-за двухметровой кукурузной змеи

Общество
Жители графства Девон боятся посещать супермаркет из-за двухметровой кукурузной змеи
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Лондон, 1 мая. Огромная двухметровая кукурузная змея поселилась в одном из супермаркетов графства Девон в Англии.

Владельцы магазина рассказали, что гигантская рептилия прячется в стенах заведения уже на протяжении восьми месяцев. В связи с этим местные жители боятся посещать супермаркет.

«Она может быть где-то в стенах. Этот вид змей может сжимать свое тело и проникать в маленькие отверстия. Надеюсь, когда станет теплее, она уползет греться на солнце», — цитирует Daily Star владелицу магазина Зои Мур.

Британка также призналась, что назвала змею Доритос. Женщина отмечает, что данный вид рептилий не более опасен для человека, чем собака или кошка. В связи с этим она развесила плакаты с просьбой к посетителям не пугать змею и обратиться в службу отлова, если они заметят Доритос.

Не так давно стало известно, что в зоопарке Воронежа сразу несколько семейств экзотических животных обзавелись потомством. Новыми обитателями зверинца стали лемуры, сурикаты и еноты.

супермаркет рептилия Девон кукурузная змея
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