Открытие туристического сезона в Петербурге ознаменовалось фестивалем ледоколов

В первомайские выходные принято отмечать начало туристического сезона. К этой «теплой» дате приурочили ежегодный фестиваль ледоколов.

«Капитан Николаев», «Иван Крузенштерн» и «Капитан Зарубин» выстроились вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. Фестиваль будет проходить в течение двух дней, а ледоколы приглашают подняться на свои палубы совершенно бесплатно. Правда, записаться на экскурсию придется заранее — вход только по предварительной регистрации.

На следующий день фестиваля посетители увидят вальс буксиров — суда пройдут по акватории Невы перед Благовещенским мостом, выпуская вверх струи воды.

Фестиваль покорителей льда в Петербурге давно стал традицией. Ежегодно он собирает не менее 50 тысяч горожан.