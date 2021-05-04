Энциклопедия военных преступников. Украинские коллаборационисты

Реабилитация нацизма и героизация палачей Второй Мировой войны в XXI веке стали частью переписывания истории и искажения трагических событий прошлого столетия. ФАН рассказывает во второй части «Энциклопедии военных преступников» о лидерах и идеологах украинского нацизма, которые причастны к измывательствам над еврейским, польским и советским населением, к массовым убийствам и терроризму, но которые так и не были справедливо осуждены, а теперь стали героями Украины.

Степан Бандера

wikipedia.org / Public Domain

Идеолог украинского национализма Степан Бандера — главный инициатор создания в 1942 году Украинской повстанческой армии (УПА1. — запрещена в России) для борьбы за независимость Украины. Бандера входил в Организацию украинских националистов (ОУН1. — запрещена в России), однако вскоре выбрал более радикальные методы борьбы за создание самостоятельного украинского государства на восточных землях Польши.

Еще до войны Бандера выступал организатором массовых расправ, нападений и убийств в Польше, в том числе организовал покушение на министра внутренних дел Бронислава Перацкого. В начале Второй Мировой войны Бандера стал активно сотрудничать с немецкой военной разведкой абвер, создал украинский легион «Нахтигаль» и занимался террористической деятельностью в СССР. Кроме того, он выступал идеологом «Украинской национальной революции» и призывал к устранению политических и этнических врагов.

В 1941 году Бандера провозгласил создание Украинской державы, однако это не входило в планы Гитлера. Украинского националиста арестовали, а 15 его соратников были расстреляны. Бандеру отправили в лагерь, однако там он содержался на привилегированных условиях и регулярно устраивал встречи с членами ОУН.

cdvr.org.ua / Центр исследований освободительного движения Украины

В 1942 году Бандера создал Украинскую повстанческую армию (УПА), которая поддерживала мероприятия немецких оккупационных властей, охраняла железные дороги и мосты от советских партизан. Бойцы УПА участвовали в карательных операциях против мирного населения Польши, сочувствующего Советскому Союзу.

После очередного недопонимания с руководством Рейха и на фоне приближающегося поражения Гитлера Бандера бежал в оккупированную американцами Баварию. Споры о статусе Бандеры начались сразу после завершения войны: с одной стороны, заместитель начальника Отдела II абвера подполковник Эрвин Штольц на Нюрнбергском процессе заявил, что лично отдавал указы Бандере, но, с другой стороны, планы ОУН устроить антинемецкое восстание с целью создания независимого украинского государства выставляли Бандеру как борца с Рейхом. В итоге Бандера был оправдан. В послевоенные годы он сотрудничал с американскими и британскими спецслужбами и с 1950 года проживал в Мюнхене.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Сегодня террориста и коллаборациониста чествуют на Украине. Его именем называются улицы, проводятся марши сторонников и устанавливаются памятники. Президент Украины Виктор Ющенко 22 января 2010 года объявил о присвоении Степану Бандере посмертно звания Героя Украины (отменен при Викторе Януковиче в 2011 году). Попытки реабилитировать Бандеру вызывают критику со стороны населения Польши, Белоруссии и России. Украинского «героя» обвиняют в радикальном национализме, терроризме, геноциде польского и еврейского населения.

Роман Шухевич

wikipedia.org / Public Domain

Еще один лидер Организации украинских националистов (ОУН) и главнокомандующий Украинской повстанческой армией (УПА) Роман Шухевич сотрудничал с нацистами, был причастен к массовым убийствам поляков и евреев.

В юности он вступил в ряды Украинской военной организации, которая занималась подрывной деятельностью, саботажем и политическими убийствами в Австро-Венгрии. После покушения на министра внутренних дел был брошен в тюрьму, где и познакомился со Степаном Бандерой. После освобождения перебрался в Германию и прошел военную подготовку в нацисткой армии.

wikipedia.org / Unknown author / public domain

С началом Второй Мировой войны Шухевич и другие члены ОУН надеялись на содействие Гитлера в создании независимой Украины, однако это не входило в планы Рейха. В первые годы войны Шухевич в должности гауптмана батальона «Нахтигаль» принимал участие во вторжении Рейха в УССР, участвовал в еврейских погромах и массовых чистках. Кроме того, Шухевич по данным ряда польских историков является одним из организаторов Волынской резни, в которой погибли около 60 тысяч поляков.

wolnemedia.net /

После войны Шухевич по поддельным документам проживал в УССР. Его удалось обнаружить лишь в 1950 году. Однако во время операции по его аресту он открыл огонь и был убит.

loda.gov.ua / Львовская областная администрация

На Украине Роман Шухевич, наравне со Степаном Бандерой, был признан героем. В его честь названы улицы в украинских городах, установлены барельефы и памятники и чеканятся монеты.

Николай Лебедь

wikipedia.org / Public Domain

Николай Лебедь был членом ОУН, сотрудничал с нацистами и участвовал в геноциде поляков на Волыни и в Восточной Галиции. Вместе с Шухевичем в 1934 году организовал покушение на министра внутренних дел Польши. Был приговорен к смертной казни, но в 1939 году во время нападения Германии на Польшу сбежал из тюрьмы.

В оккупированной Польше Лебедь возглавил школу шпионажа и саботажа, основанную абвером. В 1941 году он стал помощником Бандеры и возглавил ОУН на Западной Украине. После попытки создать независимую Украину под носом у Гитлера Бандера был арестован, однако Лебедю удалось ускользнуть, гестапо объявило его в розыск.

Несмотря на то, что Лебедь вел переговоры с польской Армией Крайовой о совместной борьбе против гитлеровцев, в 1943 году он выступил с предложением «очистить всю украинскую территорию от польского населения» и стал идеологом этнических чисток.

wikipedia.org / Władysława Siemaszków / Public Domain

После войны Лебедь сотрудничал с американскими спецслужбами и из опасения экстрадиции в Советский Союз в 1947 году был тайно перевезен в Мюнхен. С 1948 года Лебедь руководил ОУН в ФРГ, а в 1949 году мигрировал в США и стал работать на ЦРУ.

Ярослав Стецько

wikipedia.org / PD-Polish / Общественное достояние

В юности Ярослав Стецько вступил в ряды ОУН и стал ярым сторонником Бандеры. В 1941 году созвал Украинское национальное собрание ОУН, провозгласившее Украинское государство, которое будет «вместе с Великой Германией устанавливать новый порядок по всему миру во главе с вождем украинского народа Степаном Бандерой».

Стецько является одним из организаторов Львовского погрома, вместе с немецкими оккупантами бандеровцы измывались над еврейским населением, а затем расстреливали.

«Поэтому стою на положении уничтожения евреев и целесообразности перенести на Украину немецкие методы экстерминации еврейства, исключая их ассимиляцию», — заявлял Стецько.

wikipedia.org / Bundesarchiv / CC BY-SA 3.0 de

За попытку создать независимое украинское государство Стецько попал в концлагерь вместе с другими представителями ОУН. После освобождения продолжил сотрудничество с немцами, но затем бежал в американскую зону оккупации.

После войны Стецько возглавил Антибольшевистский блок народов (АБН), организовал его представительство на Тайване. Кроме того, во время правления Рональда Рейгана Белый дом привлекал его для помощи американским властям.

Героизация националистов на Украине подвергается критике не только со стороны Польши, Израиля, Белоруссии и России, чье население подверглось жутким расправам со стороны коллаборационистов, но и ООН тоже осудила реабилитацию пособников нацизма. Более того, многие украинские палачи так и не были справедливо осуждены, а благополучно мигрировали и продолжили политическую деятельность. Тем не менее Западная Европа продолжает закрывать глаза на героизацию нацистов на Украине, не выдвигает никаких требований или ультиматумов, а лишь декларативно «осуждает».

1 Организация запрещена на территории РФ.