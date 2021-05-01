Чиновники в Татарстане пытаются «выйти сухими» в истории с покусанным собакой ребенком

Казань, 1 мая. СК возбудил уголовное дело о халатности после нападения бездомных псов на ребенка. По данным источника ФАН, возможные виновники пытаются избежать ответственности.

Собаки в поселке Осиново Зеленодольского района напали на 11-летнего мальчика. У него диагностировали множественные раны от укусов. Помимо халатности, следователи выявили признаки преступления по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Правоохранители считают, что инцидент с подростком мог произойти по вине сотрудников исполкома Осиновского сельского поселения и еще ряда организаций, которые отвечают за мероприятия по отлову безнадзорных животных.

Местные чиновники подчеркнули, что контракт на отлов заключен с благотворительным фондом. Единственный нюанс — соглашение подписывалось с районной администрацией. Стоимость услуг составила 2 миллиона рублей. В фонде сделали акцент на одной собаке, которая якобы имеет хозяина. Владелец отпустил ее «побегать» без намордника, сообщил источник ФАН.