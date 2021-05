Наркобарон из Мичоакана: мексиканского политика объявили в розыск в США

Недавно на сайте американского Управления по борьбе с наркотиками опубликовали объявление о розыске очередного преступника. Рохелио Портильо Харамильо, вооружен и очень опасен, последний раз показывался на глаза американскому правосудию в Хьюстоне, — а также подозревается в сотрудничестве с небезызвестным картелем «Новое поколение Халиско».

Все бы ничего, вот только вышеупомянутый Харамильо и не думает ни от кого скрываться. Более того, — он кандидат в мэры Уэтамо, одного из муниципалитетов разрываемого нарковойной штата Мичоакан. Также Харамильо выдвигается от правящей политической партии Morena, которую возглавляет Андрес Мануэль Лопес Обрадор, нынешний президент Мексики.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает, как наркоторговец, наводнивший Техас кокаином, смог баллотироваться в мэры города, отмеченного красной точкой на карте мексиканской нарковойны.

Исраэль Патрон, глава полиции штата Мичоакан, сообщил, что некоторые сведения о разыскиваемом, опубликованные на сайте Управления по борьбе с наркотиками, вполне соответствуют действительности. Например, рост, вес, физические характеристики Харамильо.

Несмотря на то, что фотография Харамильо, заявленная американскими правоохранителями, несколько отличается от последний официальных снимков кандидата (успевшего обзавестись не только новым статусом, но и лишними килограммами), Патрон или кто-либо еще из высших должностных лиц Мичоакана не стали говорить о том, что США разыскивают совершенно другого человека.

Как оказалось, даже если все обвинения являются правдивыми — это не в коей мере не может помешать Харамильо участвовать в мексиканских региональных выборах, которые должны состояться 6 июня.

Начальник полиции Мичоакана заявил, что никто из кандидатов не обязан предъявлять доказательства отсутствия судимости или иных фактов уголовного преследования за рубежом. Главное, чтобы они отсутствовали на территории Мексики, а здесь у Харамильо все в порядке.

Durazo fue priista por décadas, particular de Colosio, particular de Fox y su director de Comunicación social. ¿Y no es el “representante del viejo régimen’? ???????? https://t.co/zZgkr5MFBB

Майк Виджил, бывший руководитель отдела международных операций Управления по борьбе с наркотиками, а также бессменный комментатор всех новостей подобного рода от американской стороны, успел рассказать, что и Рохелио Портильо Харамильо, и вся его семья принимают самое деятельное участие в нарковойне на стороне картеля «Новое поколение Халиско».

По мнению Виджила, предоставление Харамильо полного контроля над Уэтамо приведет к тому, что «Новое поколение Халиско» получит доступ к крупнейшему тихоокеанскому порту Ласаро-Карденас, который находится к северу от муниципалитета. Это позволит картелю значительно увеличить импорт прекурсоров для изготовления наркотиков в Мексике.

При этом ни президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ни даже посольство США в Мексике не сделали никаких заявлений касательно выдвижения Харамильо или его розыска.

Сам кандидат в мэры Уэтамо отмалчиваться не стал, но и сказал не слишком много.

27 апреля, во время митинга в муниципалитете Куцео, Харамильо заявил, что все обвинения в его адрес являются ложными, а также добавил:

Представители кандидата все еще периодически опровергают все обвинения Управления по борьбе с наркотиками. Более того – они обещали устранить ошибку, из-за которой «порядочный человек» попал под прицел американских властей. Судя по всему, сделать это до сих пор не удалось.

Журналисты газеты Milenio все же разыскали информацию о том, что отец Харамильо действительно был арестован в Техасе за наркоторговлю еще в 2000-ых (при этом отсидел всего три года и выпорхнул на свободу после заключения удачной сделки со следствием).

Однако глава избирательной комиссии штата Мичоакан Игнасио Уртадо Гомес сообщил, что руководствуется презумпцией невиновности и не обладает какой-либо официальной информацией о розыске Харамильо, объявленном США.

Все, что есть в настоящий момент у мексиканской общественности — это файл поиска на сайте Управления по борьбе с наркотиками, а также обвинения в СМИ. Снимать кандидата правящей партии никто не спешит (на данный момент и не за что), однако «осадочек остался».

В частности, в мексиканском сегменте уже начались разговоры о том, что глава партии Morena президент Обрадор намеренно выдвинул кандидата, связанного с картелем «Новое поколение Халиско». Возможно потому что федеральная власть решила не пытаться самостоятельно наводить порядок в Мичоакане, и вместо этого просто заключить соглашение с одной из конфликтующих сторон и вместе разобраться с остальными.

Мичоакан уже не первый год является полем боя между картелем «Новое поколение Халиско» (он же CJNG) и Союзом картелей. Около недели назад члены CJNG с помощью самодельных беспилотных летательных аппаратов атаковали полицию Мичоакана в Агилилье, чем вызвали еще больший переполох.

После этого в штат нанес визит посол Ватикана в Мексике — апостольский нунций Франко Коппола. Он провел мессу в Агилилье, где произошла атака, а также заявил, что «никто из жертв наркокартелей не будет забыт».

Картель «Новое поколение Халиско» достаточно быстро опубликовал видеообращение, отрицая использование дронов в Мичоакане и обвинил во всем конкурентов из Союза картелей.

CJNG “Special Forces” deny they were responsible for the drone attack against Mexican police at Aguililla, Michoacán and state Carteles Unidos was responsible. (Video via @Narcostudios701) pic.twitter.com/LSp1NG8XCA