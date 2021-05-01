Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 18:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:21
Политолог Васильев рассказал, как Нуланд и Блинкен используют Донбасс против России
18:20
Общество
Жители Сахалина спасли брошенного детеныша тюленя от голодной смерти
18:19
Шоу-бизнес
Супруга Антона Макарского в студии «Сегодня вечером» рассказала о пасхальном чуде
18:17
Общество
Количество внутренних авиаперевозок в РФ увеличилось на 125% в сравнении с прошлым годом
18:14
Весь мир
Ответственные за кризис в Эфиопии группировки попали в список террористических
18:13
Происшествия
СК начал проверку после смерти девушки на аттракционе в Кабардино-Балкарии
18:13
Политика
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Барышева
18:12
Шоу-бизнес
Актер Юрий Батурин рассказал, как получил благословение Иоанна Крестителя
18:12
Экономика
Губернатор ЯНАО Артюхов сообщил о сроках завершения проекта моста через Обь
18:12
Шоу-бизнес
Звездный визажист Гоар Аветисян сравнила свое тело до и после липосакции
18:10
Политика
Сенатор Перминов назвал главную цель «Северного потока — 2»
18:08
Происшествия
Полиция ищет звезду «Пацанок» Ксению Милас после поножовщины на вечеринке в Москве
18:08
Общество
Супругов-полицейских наградят за спасение пенсионеров из огня в Красноярском крае
18:07
Весь мир
Великий пост завершился в Эфиопии Страстной пятницей
18:06
Шоу-бизнес
Критик Соседов объяснил, почему Лобода не может быть Змеей на шоу «Маска»
18:05
Весь мир
Наркобарон из Мичоакана: мексиканского политика объявили в розыск в США
18:00
Армия
СМИ раскрыли истинную цель черноморского маневра ВМС Великобритании
18:00
Экономика
Облигации могут принести оманским нефтяникам 7,9 млрд долларов
17:58
Весь мир
Семинар о христианском искусстве Эфиопии прошел в Санкт-Петербурге
17:58
Шоу-бизнес
Стало известно, почему пропал со сцены Андрей Губин
Все новости

Наркобарон из Мичоакана: мексиканского политика объявили в розыск в США

Весь мир
Наркобарон из Мичоакана: мексиканского политика объявили в розыск в США
Федеральное агентство новостей  / 

Недавно на сайте американского Управления по борьбе с наркотиками опубликовали объявление о розыске очередного преступника. Рохелио Портильо Харамильо, вооружен и очень опасен, последний раз показывался на глаза американскому правосудию в Хьюстоне, — а также подозревается в сотрудничестве с небезызвестным картелем «Новое поколение Халиско».

Все бы ничего, вот только вышеупомянутый Харамильо и не думает ни от кого скрываться. Более того, — он кандидат в мэры Уэтамо, одного из муниципалитетов разрываемого нарковойной штата Мичоакан. Также Харамильо выдвигается от правящей политической партии Morena, которую возглавляет Андрес Мануэль Лопес Обрадор, нынешний президент Мексики.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает, как наркоторговец, наводнивший Техас кокаином, смог баллотироваться в мэры города, отмеченного красной точкой на карте мексиканской нарковойны.

Наркобарон из Мичоакана: мексиканского политика объявили в розыск в США
Pr Scr google.com  / 

Доказательств не требуется

Исраэль Патрон, глава полиции штата Мичоакан, сообщил, что некоторые сведения о разыскиваемом, опубликованные на сайте Управления по борьбе с наркотиками, вполне соответствуют действительности. Например, рост, вес, физические характеристики Харамильо.

Несмотря на то, что фотография Харамильо, заявленная американскими правоохранителями, несколько отличается от последний официальных снимков кандидата (успевшего обзавестись не только новым статусом, но и лишними килограммами), Патрон или кто-либо еще из высших должностных лиц Мичоакана не стали говорить о том, что США разыскивают совершенно другого человека.

Как оказалось, даже если все обвинения являются правдивыми — это не в коей мере не может помешать Харамильо участвовать в мексиканских региональных выборах, которые должны состояться 6 июня.

Начальник полиции Мичоакана заявил, что никто из кандидатов не обязан предъявлять доказательства отсутствия судимости или иных фактов уголовного преследования за рубежом. Главное, чтобы они отсутствовали на территории Мексики, а здесь у Харамильо все в порядке.

К северу от порта Ласаро-Карденас

Майк Виджил, бывший руководитель отдела международных операций Управления по борьбе с наркотиками, а также бессменный комментатор всех новостей подобного рода от американской стороны, успел рассказать, что и Рохелио Портильо Харамильо, и вся его семья принимают самое деятельное участие в нарковойне на стороне картеля «Новое поколение Халиско».

По мнению Виджила, предоставление Харамильо полного контроля над Уэтамо приведет к тому, что «Новое поколение Халиско» получит доступ к крупнейшему тихоокеанскому порту Ласаро-Карденас, который находится к северу от муниципалитета. Это позволит картелю значительно увеличить импорт прекурсоров для изготовления наркотиков в Мексике.

При этом ни президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ни даже посольство США в Мексике не сделали никаких заявлений касательно выдвижения Харамильо или его розыска.

В открытом доступе

Сам кандидат в мэры Уэтамо отмалчиваться не стал, но и сказал не слишком много.

27 апреля, во время митинга в муниципалитете Куцео, Харамильо заявил, что все обвинения в его адрес являются ложными, а также добавил:

«Говорят, меня разыскивает Управление по борьбе с наркотиками. Я – официальный кандидат от партии Morena. Не знаю, как они меня не нашли, если номер моего телефона находится в открытом доступе, а я сам прямо сейчас рядом со всеми вами.

Предлагаю другим кандидатам не оскорблять меня, а лучше проработать свои предвыборные программы».

Представители кандидата все еще периодически опровергают все обвинения Управления по борьбе с наркотиками. Более того – они обещали устранить ошибку, из-за которой «порядочный человек» попал под прицел американских властей. Судя по всему, сделать это до сих пор не удалось.

Презумпция невиновности и скелеты в шкафу

Журналисты газеты Milenio все же разыскали информацию о том, что отец Харамильо действительно был арестован в Техасе за наркоторговлю еще в 2000-ых (при этом отсидел всего три года и выпорхнул на свободу после заключения удачной сделки со следствием).

Однако глава избирательной комиссии штата Мичоакан Игнасио Уртадо Гомес сообщил, что руководствуется презумпцией невиновности и не обладает какой-либо официальной информацией о розыске Харамильо, объявленном США.

Все, что есть в настоящий момент у мексиканской общественности — это файл поиска на сайте Управления по борьбе с наркотиками, а также обвинения в СМИ. Снимать кандидата правящей партии никто не спешит (на данный момент и не за что), однако «осадочек остался».

В частности, в мексиканском сегменте уже начались разговоры о том, что глава партии Morena президент Обрадор намеренно выдвинул кандидата, связанного с картелем «Новое поколение Халиско». Возможно потому что федеральная власть решила не пытаться самостоятельно наводить порядок в Мичоакане, и вместо этого просто заключить соглашение с одной из конфликтующих сторон и вместе разобраться с остальными.

Непростой штат

Мичоакан уже не первый год является полем боя между картелем «Новое поколение Халиско» (он же CJNG) и Союзом картелей. Около недели назад члены CJNG с помощью самодельных беспилотных летательных аппаратов атаковали полицию Мичоакана в Агилилье, чем вызвали еще больший переполох.

После этого в штат нанес визит посол Ватикана в Мексике — апостольский нунций Франко Коппола. Он провел мессу в Агилилье, где произошла атака, а также заявил, что «никто из жертв наркокартелей не будет забыт».

Картель «Новое поколение Халиско» достаточно быстро опубликовал видеообращение, отрицая использование дронов в Мичоакане и обвинил во всем конкурентов из Союза картелей.

Однако официальная позиция мексиканских властей не изменилась — атака в Агилилье все еще приписывается картелю «Новое поколение Халиско».

Информация о том, что США разыскивают кандидата в мэры Уэтамо, всплывшая всего за полтора месяца до выборов, может оказаться провокацией с целью поменять расклад сил в Мичоакане — в пользу президента Мексики или других лиц. Или даже другого государства. Учитывая, что преступления, за которые американское Управление по борьбе с наркотиками разыскивает Харамильо, произошли в середине 2000-х, а шум вокруг них поднялся только сегодня, такая позиция имеет право на жизнь.

Есть вероятность, что таким образом США пробуют вытеснить правящую партию Мексики из региона. В первую очередь — ради контроля над портом Ласаро-Карденас, а вместе с ним и над налаженными маршрутами поставки прекурсоров.

При этом совсем необязательно что-либо делать своими руками или даже руками американских граждан — ведь всегда есть такие удобные картели, которые еще по какой-то нелепой случайности называются мексиканскими.

секс, картели, фрида кало
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 206761 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 174849 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 169148 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 136844 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 81328 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Все новости / Весь мир / Наркобарон из Мичоакана: мексиканского политика объявили в розыск в США
Рейтинг@Mail.ru