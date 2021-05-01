Наркобарон из Мичоакана: мексиканского политика объявили в розыск в США

Недавно на сайте американского Управления по борьбе с наркотиками опубликовали объявление о розыске очередного преступника. Рохелио Портильо Харамильо, вооружен и очень опасен, последний раз показывался на глаза американскому правосудию в Хьюстоне, — а также подозревается в сотрудничестве с небезызвестным картелем «Новое поколение Халиско».

Все бы ничего, вот только вышеупомянутый Харамильо и не думает ни от кого скрываться. Более того, — он кандидат в мэры Уэтамо, одного из муниципалитетов разрываемого нарковойной штата Мичоакан. Также Харамильо выдвигается от правящей политической партии Morena, которую возглавляет Андрес Мануэль Лопес Обрадор, нынешний президент Мексики.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает, как наркоторговец, наводнивший Техас кокаином, смог баллотироваться в мэры города, отмеченного красной точкой на карте мексиканской нарковойны.

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Доказательств не требуется

Исраэль Патрон, глава полиции штата Мичоакан, сообщил, что некоторые сведения о разыскиваемом, опубликованные на сайте Управления по борьбе с наркотиками, вполне соответствуют действительности. Например, рост, вес, физические характеристики Харамильо.

Несмотря на то, что фотография Харамильо, заявленная американскими правоохранителями, несколько отличается от последний официальных снимков кандидата (успевшего обзавестись не только новым статусом, но и лишними килограммами), Патрон или кто-либо еще из высших должностных лиц Мичоакана не стали говорить о том, что США разыскивают совершенно другого человека.

#Estados | "Peligroso y armado", la @DEAWashingtonDC está tras Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, es uno de los más buscados #djhttps://t.co/fvMOCu5d7F — La Silla Rota (@lasillarota) April 28, 2021

Как оказалось, даже если все обвинения являются правдивыми — это не в коей мере не может помешать Харамильо участвовать в мексиканских региональных выборах, которые должны состояться 6 июня.

Начальник полиции Мичоакана заявил, что никто из кандидатов не обязан предъявлять доказательства отсутствия судимости или иных фактов уголовного преследования за рубежом. Главное, чтобы они отсутствовали на территории Мексики, а здесь у Харамильо все в порядке.

Durazo fue priista por décadas, particular de Colosio, particular de Fox y su director de Comunicación social. ¿Y no es el “representante del viejo régimen’? ???????? https://t.co/zZgkr5MFBB — Mario Campos (@mariocampos) April 27, 2021

К северу от порта Ласаро-Карденас

Майк Виджил, бывший руководитель отдела международных операций Управления по борьбе с наркотиками, а также бессменный комментатор всех новостей подобного рода от американской стороны, успел рассказать, что и Рохелио Портильо Харамильо, и вся его семья принимают самое деятельное участие в нарковойне на стороне картеля «Новое поколение Халиско».

По мнению Виджила, предоставление Харамильо полного контроля над Уэтамо приведет к тому, что «Новое поколение Халиско» получит доступ к крупнейшему тихоокеанскому порту Ласаро-Карденас, который находится к северу от муниципалитета. Это позволит картелю значительно увеличить импорт прекурсоров для изготовления наркотиков в Мексике.

При этом ни президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ни даже посольство США в Мексике не сделали никаких заявлений касательно выдвижения Харамильо или его розыска.

В открытом доступе

Сам кандидат в мэры Уэтамо отмалчиваться не стал, но и сказал не слишком много.

27 апреля, во время митинга в муниципалитете Куцео, Харамильо заявил, что все обвинения в его адрес являются ложными, а также добавил:

«Говорят, меня разыскивает Управление по борьбе с наркотиками. Я – официальный кандидат от партии Morena. Не знаю, как они меня не нашли, если номер моего телефона находится в открытом доступе, а я сам прямо сейчас рядом со всеми вами. Предлагаю другим кандидатам не оскорблять меня, а лучше проработать свои предвыборные программы».

Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, aseguró que “no anda escondido” y continúa siendo el abanderado del partido pese a los señalamientos de narcotráfico por la DEA. https://t.co/BvZxFJidLA pic.twitter.com/tcjVdChYDI — Político MX (@politicomx) April 30, 2021

Представители кандидата все еще периодически опровергают все обвинения Управления по борьбе с наркотиками. Более того – они обещали устранить ошибку, из-за которой «порядочный человек» попал под прицел американских властей. Судя по всему, сделать это до сих пор не удалось.

Презумпция невиновности и скелеты в шкафу

Журналисты газеты Milenio все же разыскали информацию о том, что отец Харамильо действительно был арестован в Техасе за наркоторговлю еще в 2000-ых (при этом отсидел всего три года и выпорхнул на свободу после заключения удачной сделки со следствием).

Однако глава избирательной комиссии штата Мичоакан Игнасио Уртадо Гомес сообщил, что руководствуется презумпцией невиновности и не обладает какой-либо официальной информацией о розыске Харамильо, объявленном США.

Все, что есть в настоящий момент у мексиканской общественности — это файл поиска на сайте Управления по борьбе с наркотиками, а также обвинения в СМИ. Снимать кандидата правящей партии никто не спешит (на данный момент и не за что), однако «осадочек остался».

В частности, в мексиканском сегменте уже начались разговоры о том, что глава партии Morena президент Обрадор намеренно выдвинул кандидата, связанного с картелем «Новое поколение Халиско». Возможно потому что федеральная власть решила не пытаться самостоятельно наводить порядок в Мичоакане, и вместо этого просто заключить соглашение с одной из конфликтующих сторон и вместе разобраться с остальными.

Непростой штат

Мичоакан уже не первый год является полем боя между картелем «Новое поколение Халиско» (он же CJNG) и Союзом картелей. Около недели назад члены CJNG с помощью самодельных беспилотных летательных аппаратов атаковали полицию Мичоакана в Агилилье, чем вызвали еще больший переполох.

После этого в штат нанес визит посол Ватикана в Мексике — апостольский нунций Франко Коппола. Он провел мессу в Агилилье, где произошла атака, а также заявил, что «никто из жертв наркокартелей не будет забыт».

El nuncio apostólico Franco Coppola, llega a #Michoacán sin ningún tipo de seguridad para visitar #Aguililla, lugar controlado por el #CJNG y declaró para #MILENIOTelevisión que “espera llevar la presencia del santo padre” pic.twitter.com/XRroilkfe8 — Milenio (@Milenio) April 23, 2021

Картель «Новое поколение Халиско» достаточно быстро опубликовал видеообращение, отрицая использование дронов в Мичоакане и обвинил во всем конкурентов из Союза картелей.

CJNG “Special Forces” deny they were responsible for the drone attack against Mexican police at Aguililla, Michoacán and state Carteles Unidos was responsible. (Video via @Narcostudios701) pic.twitter.com/LSp1NG8XCA — All Source News (@All_Source_News) April 25, 2021

Однако официальная позиция мексиканских властей не изменилась — атака в Агилилье все еще приписывается картелю «Новое поколение Халиско».

Информация о том, что США разыскивают кандидата в мэры Уэтамо, всплывшая всего за полтора месяца до выборов, может оказаться провокацией с целью поменять расклад сил в Мичоакане — в пользу президента Мексики или других лиц. Или даже другого государства. Учитывая, что преступления, за которые американское Управление по борьбе с наркотиками разыскивает Харамильо, произошли в середине 2000-х, а шум вокруг них поднялся только сегодня, такая позиция имеет право на жизнь.

Есть вероятность, что таким образом США пробуют вытеснить правящую партию Мексики из региона. В первую очередь — ради контроля над портом Ласаро-Карденас, а вместе с ним и над налаженными маршрутами поставки прекурсоров.

При этом совсем необязательно что-либо делать своими руками или даже руками американских граждан — ведь всегда есть такие удобные картели, которые еще по какой-то нелепой случайности называются мексиканскими.