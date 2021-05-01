Телеведущая Роза Сябитова впервые узнала о движении #MeToo

Главная сваха страны Роза Сябитова призналась в беседе с ФАН, что никогда не слышала о движении #MeToo. Об этом она сообщила, когда корреспондент издания спросил про ее отношение к недавним скандалам вокруг актрисы Елены Прокловой, рассказавшей о домогательствах со стороны одного знаменитого артиста, и певиц Ани Лорак и Оли Поляковой, заявивших о непристойных предложениях продюсера Константина Меладзе.

Известная телеведущая никогда не слышала об этой кампании против сексуального насилия и домогательств, изначально инициированной в США, но потом распространившейся и в других странах.

«Что-что, что это такое? — переспросила Сябитова. — Я вообще не понимаю, о чем идет речь».

Телезвезда добавила, что ей ничего не известно и о нашумевших скандалах с упомянутыми российскими знаменитостями.

«Я вообще ничего не слышала, я эти новости не читаю, — сообщила Роза Сябитова. — В нашей стране достаточно проблем, чтобы еще такие новости читать. Это не ко мне, это к другим».

Телеканал НТВ / Prt Scr / Секрет на миллион

#MeToo — хештег, мгновенно распространившийся в социальных сетях в октябре 2017 года, подчеркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств, получивший распространение в результате скандала и обвинений американского кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Выражение было популяризовано голливудской актрисой Алиссой Милано, которая предложила женщинам делиться своим печальным опытом домогательств в социальных сетях. С тех пор миллионы людей использовали этот хештег, чтобы рассказать о своем опыте, в том числе многие знаменитости.

В результате кампании #MeToo сотни влиятельных мужчин были обвинены в злоупотреблении властью и в сексуальном насилии, многие из них ушли в отставку или прекратили публичную деятельность.

Ранее ФАН писал, что Елена Проклова в детстве стала жертвой домогательства. Этот секрет она хранила почти всю жизнь и решила рассказать лишь на шоу «Секрет на миллион».

Певица Ани Лорак, принявшая участие в программе «Судьба человека», также поделилась своей историей о домогательствах. Она призналась, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения в обмен на помощь в музыкальной карьере. Скандальное заявление Лорак поддержала ее украинская коллега Оля Полякова.