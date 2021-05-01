Лавров провел переговоры с главами МИД Киргизии и Таджикистана

Москва, 1 мая. Россия готова оказать содействие в урегулировании ситуации на киргизско-таджикской границе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сегодня состоялся телефонный разговор Лаврова с его коллегами из Таджикистана и Киргизии. Стороны обсудили вопросы урегулирования обстановки на киргизско-таджикской границе.

Глава МИД России выразил надежду на то, что Бишкек и Душанбе будут следовать взятым на себя обязательствам по прекращению огня. Москва готова оказать содействие в стабилизации сложившейся ситуации, добавил министр.

Как стало известно ранее, Киргизия и Таджикистан создадут рабочую группу для урегулирования конфликта.