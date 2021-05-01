Психолог Миллер оценила решение дочери Михаила Ефремова сменить пол

В наши дни, возможно, пора вести пропаганду традиционных семейных ценностей и бороться с западной идеологией. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог, сексолог Александра Миллер.

Эксперт прокомментировала заявление дочери актера Михаила Ефремова Анны Марии о намерении пройти гормональную терапию и сменить пол.

«Безусловно, на эмоциональное состояние девушки повлияла в том числе и тяжелая ситуация с ее отцом. У всех людей разная психика. Кто-то решает сделать татуировку, другой начинает вести беспорядочные половые связи. Подростковый период вообще очень сложный. Когда ребенок растет, у него развивается тело, играют гормоны. Конечно же, все это отражается на психике. Именно поэтому здоровая атмосфера в семье играет огромную роль», — сообщила специалист.

Александра Миллер привела в пример и другую звездную семью, где, по ее мнению, дети не получили хорошего примера для подражания.

«Анджелина Джоли одевает свою дочь Шайло как мальчика. Семья в принципе не здорова. Мама в свое время прибегала к разным веществам. Я подозреваю, что все это сказалось на детях. Мы видим лишь глянцевую сторону их жизни», — сказала собеседница ФАН.

Global Look Press / Andrea Staccioli/Insidefoto via

В завершение она поделилась своим предположением о причинах широкого распространения темы смены пола.

«Это результат навязывания американской и европейской идеологий, которые, на мой взгляд, хотят стереть людей с лица земли, уничтожив функцию размножения. Необходима пропаганда общепринятой ячейки общества, в которой есть и мужчина, и женщина», — подытожила психолог.

Ранее Александра Миллер рассказала, почему люди могут впадать в зависимость от секса.