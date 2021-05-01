Разбившийся на Ставрополье автобус с девочками-баскетболистками никто не проверял

Ставрополь, 1 мая. Обязательная проверка автобуса непосредственно перед перевозкой детей из Волгограда не осуществлялась, сообщил источник ФАН.

Кроме того, спортивная школа неоднократно отправляла детей на соревнования. Тем не менее никто не занимался проверкой соблюдения требований, связанных с перевозкой несовершеннолетних.

Детей везли на микроавтобусе, который был арендован у частного лица. За рулем находился сотрудник, числящийся в штате школы. Необходимую перед поездкой медкомиссию он не проходил.

В Ставропольском крае водитель ВАЗ вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик, который упал на бок и придавил микроавтобус с юными спортсменками. Погибли пять девочек-баскетболисток, сообщал ФАН.