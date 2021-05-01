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Экономист Амирагян: ограничения экспорта бензина могут сдержать рост цен

Экономика
Экономист Амирагян: ограничения экспорта бензина могут сдержать рост цен
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 мая. Обсуждаемое российскими властями ограничение экспорта бензина может сдержать рост цен, уверен руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян.

Высвобожденные от временного запрета на экспорт бензина объемы топлива будут перенаправлены на внутренний рынок, что поспособствует снижению оптовых цен для отечественных игроков. Таким образом получится сдержать дальнейший рост стоимости продукции во время увеличенного сезонного спроса, считает Амирагян.

В то же время компании, которые специализируются на поставках автомобильного топлива за границу, могут потерять в доходах. Во-первых, им придется поставлять бензин на менее экономически привлекательный внутренний рынок, а во-вторых — перенастроить логистику, которая преимущественно ориентировалась на экспорт, передает слова эксперта РИА Новости.

В России заработала новая формула расчета стоимости топлива, со скорректированным сдерживающим механизмом. Индикативная цена бензина будет снижена на 4 тысячи рублей.

бензин ограничение экспорта Амирагян
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