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Киргизия и Таджикистан создадут рабочую группу для урегулирования конфликта

Армия
Киргизия и Таджикистан создадут рабочую группу для урегулирования конфликта
Федеральное агентство новостей

Бишкек, 1 мая. Бишкек и Душанбе создадут рабочую группу, которая будет контролировать отвод войск и военной техники от границы. Об этом заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев.

По его словам, урегулирование конфликта между Киргизией и Таджикистаном можно достичь только путем переговоров, поэтому Бишкек и Душанбе намерены создать рабочую группу для контроля за отводом войск от границы.

В настоящее время представители Киргизии и Таджикистана осуществляют совместный осмотр местности, где расположены силы и средства сторон, для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации. Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная.

Напомним, 28 апреля пограничные службы двух государств сообщили о конфликте в одном из приграничных районов. В ночь на 29 апреля конфликт обострился. Позднее стороны договорились о прекращении противостояния и отводе войск. Кроме того, власти обеих стран создали рабочую группу по разрешению конфликта.

таджикистан киргизия граница
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