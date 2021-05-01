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Волгоградский «Ротор» прервал семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ

Спорт
Волгоградский «Ротор» прервал семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ
rotor-vlg.com  /  Официальный сайт СК «Ротор»

Волгоград, 1 мая. «Ротор» выиграл первый матч Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с февраля, добившись победы над грозненским «Ахматом».

Футболисты «Ротора» с минимальным счетом победили «Ахмат» в матче 28-го тура РПЛ, который прошел на «Волгоград Арене». Автором единственного мяча стал казахстанский нападающий Алексей Щеткин, поразивший ворота гостей на 23-й минуте игры.

Благодаря победе «Ротор» набрал 21 очко и покинул зону вылета, пишет RT. Клуб из Волгограда располагается на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ. «Ахмат» с 36 очками занимает 11-е место. Стоит отметить, что «Ротор» выиграл впервые с февраля, когда победил «Тамбов».

Ранее Андрей Мостовой был признан болельщиками лучшим игроком петербургского «Зенита» в апреле. В голосовании полузащитник опередил Сердара Азмуна и Далера Кузяева.

футбол ахмат рпл ротор
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