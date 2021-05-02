Небывалая активность клещей: врач объяснил, как обезопасить себя от инфекции

К началу мая россияне стали жаловаться на незапланированные встречи с клещами, которые в этом году демонстрируют небывалую активность. В апреле в некоторых регионах к врачам после свидания с клещом обратилось на 50% больше жителей нашей страны, чем в прошлом году. Пострадавшие сталкивались с опасными паукообразными на дачах, приусадебных участках и даже в парках.

На территории нашей необъятной страны существуют разные очаги клещевых инфекций, поэтому и болеть можно по-разному. Об этом в беседе с ФАН рассказал санитарный врач, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин.

«Нужно понимать, что это природно-очаговая инфекция. На территории нашей страны существуют разные очаги клещевых инфекций: это и клещевой энцефалит, и клещевой боррелиоз, который также называют болезнью Лайма», — сказал он.

Эксперт объяснил, что в регионах виды инфекций различны.

«В Москве клещевого энцефалита нет, в Подмосковье есть болезнь Лайма и некоторые другие инфекции. Болеть можно разными инфекциями. Это обусловлено тем, что в каких-то регионах очаги есть, в каких-то — нет, и они не пересекаются. Особо опасны те регионы, где распространены клещевой энцефалит (острое и критическое заболевание) и боррелиоз. Болезнь Лайма сложно диагностировать, от него до сих пор не изобретена вакцина», — объяснил врач.

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Николай Дубинин подчеркнул важность соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических правил, которые позволят защитить вас и ваших близких от укусов паразитов.

«Если вы собираетесь в лес, то в первую очередь необходимо правильно одеться. Используйте специальную одежду. Идеальный вариант — противоклещевой костюм с манжетами, которые плотно затягиваются, чтобы клещ нигде не смог проползти. Одежду обязательно нужно продезинфицировать», — сказал специалист.

Врач призвал россиян тщательнее осматривать себя, своих родственников и друзей после прогулок. Также нужно осматривать животных и надевать на них специальные антиклещевые ошейники.

«Когда мы находимся в лесу или в парке, важен самостоятельный или взаимный с другим человеком осмотр. Если вы обнаружите на себе или на ком-то клеща, его необходимо как можно быстрее извлечь. С этим нельзя тянуть, даже если вы едете в травмпункт. После извлечения не ленимся и не экономим — относим клеща на исследование в лабораторию», — посоветовал врач.

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Ранее ФАН писал, что опасные для здоровья клещи приспособились к жизни в условиях арктических холодов и начали просыпаться с началом весны. Паразиты способны вызвать у человека смертельно опасный энцефалит. Рекомендациями по защите от клещей поделились эксперты МЧС.