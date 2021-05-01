ЗПИФ назвали альтернативой проектному финансированию от банков

Москва, 1 мая. Полноценной альтернативой проектному финансированию от банков при строительстве могут стать закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ).

ЗПИФ могут вернуть на рынок часть квалифицированных инвесторов. Для этого необходимо допустить эти фонды к получению статуса специализированного застройщика. Данный способ уже сейчас видится наиболее эффективным для вложения в недвижимость, причем для девелопера он сможет заменить эскроу-кредиты. Для квалифицированных инвесторов ЗПИФ имеет более широкие возможности, цитирует РИА Новости руководителя направления взаимодействия с финансовыми институтами ГК «А101» Анатолия Клинкова.

Речь идет о вложениях в создание новой недвижимости через договор инвестирования, ведении строительства по договору подряда и продаже недвижимости или сдаче ее в аренду. Эксперт добавил, что квалифицированные инвесторы практически ушли с рынка из-за перехода отрасли на продажи через эскроу-счета.

Депутат от ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить размер налогового вычета за строительство или приобретение жилья с 2 до 3 млн рублей.