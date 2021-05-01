Россия готова помочь урегулировать конфликт между Киргизией и Таджикистаном

Москва, 1 мая. Москва одобрила достигнутые договоренности о прекращении огня на границе Киргизии и Таджикистана и готова способствовать дальнейшему урегулированию ситуации.

Ранее сообщалось о вооруженном столкновении между киргизскими и таджикскими пограничниками 29 апреля. Вечером того же дня стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы. Перестрелки возобновились на следующий день и завершились новым перемирием.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью одному из российских СМИ завила, что Россия готова подключиться к разрешению конфликта мирным путем.

«Мы поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы. В ее задачи будет входить и информационная работа с населением, и мониторинг обстановки в этой зоне. Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами», — сказала Захарова.

Ранее ситуацию на границе Киргизии и Таджикистане проанализировал специальный корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис.