Супруги-полицейские спасли из горящего здания пенсионеров в Красноярском крае

Красноярск, 1 мая. Семейная пара полицейских помогла пожилым людям оперативно выйти на улицу во время пожара в жилом доме.

Жильцы горящего трехквартирного дома смогли выбраться из огня благодаря усилиям правоохранителей. Стражи порядка проводили профилактические работы среди неблагополучных семей, когда заметили возгорание на крыше здания.

Супруги и соседи помогли погорельцам собрать ценные вещи и эвакуироваться, а также вынесли на улицу взрывоопасные газовые баллоны. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь.

Вероятной причиной пожара назвали неисправность электропроводки. Спасенным горожанам помощь медиков не понадобилась, их здоровью и жизни больше ничто не угрожает.

Петербургские спасатели потушили возгорание на юго-западе города, писал ФАН.