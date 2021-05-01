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Казанский «Рубин» со счетом 2:0 победил «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ

  /   Обновлено: 01 мая 2021 16:34
Спорт
Казанский «Рубин» со счетом 2:0 победил «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ
vk.com  /  ФК РУБИН

Казань, 1 мая. Футболисты «Рубина» переиграли столичное «Динамо» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, который прошел на стадионе «Казань Арена».

Джордже Деспотович открыл счет на 15-й минуте поединка между «Рубином» и «Динамо». Сербский форвард получил мяч в штрафной и отправил его в дальний угол ворот Антона Шунина. На 52-й минуте матча за грубый фол с поля был удален защитник «Рубина» Илья Самошников. Подопечные Леонида Слуцкого не только удержали преимущество, но и забили второй гол. Хван Ин Бем воспользовался ошибкой Романа Нойштедтера, установив окончательный счет встречи.

Благодаря победе «Рубин» набрал 49 очков и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 46 баллами в активе располагается на седьмой строчке.

Ранее «Зенит» вырвал ничью в гостевом матче РПЛ с «Краснодаром». Подопечные Сергея Семака уступали «быкам» по ходу встречи со счетом 0:2.

футбол рубин динамо чемпионат россии рпл
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