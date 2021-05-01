Возросшая активность на Уолл-стрит диктует спрос на молодых банкиров

Нью-Йорк, 1 мая. Сотни новых вакансий для начинающих инвестбанкиров открыли крупнейшие компании в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге.

Ведущие инвестиционные банки столкнулись с проблемой выгорания действующих сотрудников из-за возросшей инвестиционной активности и нагрузок, связанных с пандемией коронавируса, сообщает агентство Bloomberg. Финансовые организации в ускоренном темпе ищут новый персонал. Такого оживления рынка труда в сфере инвестбанкинга не было с 2008 года.

«Людей привлекают, потому что нужно подготовить презентации проектов, нужно работать над сделками, а в банках просто нет персонала, который мог бы это сделать», — рассказал управляющий партнер рекрутинговой фирмы Odyssey Search Partners Энтони Кейзнер.

По информации Linkedin, на сегодняшний день в Нью-Йорке открыты 1342 вакансии для аналитиков инвестиционного банка, в Лондоне их 1214, а в Гонконге — 588.

С причинами профессионального выгорания, его стадиями и способами профилактики ознакомило читателей сетевое издание INFOX.

Экономист Дмитрий Десятниченко ранее рассказал о лучших стратегиях инвестирования собственных средств. Он предложил вкладываться в человеческий капитал, использовать депозиты и накопительные счета, а также биржевые инструменты.