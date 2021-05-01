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Вооруженные силы Украины открыли огонь из минометов по окраинам Донецка. События дня

Общество
Вооруженные силы Украины открыли огонь из минометов по окраинам Донецка. События дня
Global Look Press  /  Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com

ВС Украины обстреляли окраины Донецка

Окрестности столицы Донецкой Народной Республики подверглись обстрелу с применением крупнокалиберной артиллерии со стороны ВСУ. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что украинская сторона выпустила по территории ДНР 19 мин и снарядов. 30 апреля было зафиксировано шесть выстрелов из минометов, под огнем оказался поселок Старомихайловка. В Киеве при этом отказываются признавать факт нарушений — вместо этого власти пытаются сделать Минские соглашения «более гибкими», о чем недавно говорил президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, украинская армия использует в Донбассе минометы и артиллерию, хотя применение этих видов оружия давно запрещено Минскими соглашениями.

Разрешен въезд в РФ из Абхазии и Южной Осетии

Вооруженные силы Украины открыли огонь из минометов по окраинам Донецка. События дня
pixabay.com  / Free-Photos

Тем, кто пересекает российскую границу, прибывая из Абхазии и Южной Осетии, не нужно сдавать тест на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для телеканала «Россия-24». Она подчеркнула, что в России на данный момент нет критического роста заболеваемости. По последним данным, в стране выявлено около 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса. За всеми пациентами осуществляется контроль.

Власти Петербурга решили поднять МРОТ

Вооруженные силы Украины открыли огонь из минометов по окраинам Донецка. События дня
murmansk.sledcom.ru  / Следственный комитет Мурманской области

С 1 мая 2021 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 19 190 рублей в месяц. А уже с 1 октября его поднимут до 19 650 рублей. Такое распоряжение подписали в Смольном. МРОТ поднимут на всех городских предприятиях. Исключение составят организации, которые финансируются за счет федерального бюджета. Напомним, о минимальном размере оплаты труда говорил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума. Российский лидер заявил о необходимости закрепить эту поправку в Конституции Российской Федерации.
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