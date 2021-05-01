Вооруженные силы Украины открыли огонь из минометов по окраинам Донецка. События дня

ВС Украины обстреляли окраины Донецка Окрестности столицы Донецкой Народной Республики подверглись обстрелу с применением крупнокалиберной артиллерии со стороны ВСУ. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что украинская сторона выпустила по территории ДНР 19 мин и снарядов. 30 апреля было зафиксировано шесть выстрелов из минометов, под огнем оказался поселок Старомихайловка. В Киеве при этом отказываются признавать факт нарушений — вместо этого власти пытаются сделать Минские соглашения «более гибкими», о чем недавно говорил президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, украинская армия использует в Донбассе минометы и артиллерию, хотя применение этих видов оружия давно запрещено Минскими соглашениями.

Разрешен въезд в РФ из Абхазии и Южной Осетии pixabay.com / Free-Photos Тем, кто пересекает российскую границу, прибывая из Абхазии и Южной Осетии, не нужно сдавать тест на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для телеканала «Россия-24». Она подчеркнула, что в России на данный момент нет критического роста заболеваемости. По последним данным, в стране выявлено около 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса. За всеми пациентами осуществляется контроль.