Евросоюз обвинил Россию и Китай в дезинформационной кампании против западных вакцин

Официальный Брюссель в четверг опубликовал отчет отдела внешней политики Европейской службы внешних связей (EEAS) о распространении дезинформации о коронавирусе. В нем говорится, что российские и китайские СМИ проводят кампании по дезинформации, в ходе которых они «систематически сеют недоверие» к производимым в западных странах вакцинам и пытаются внести раздор между государствами Союза.

В отчете, охватывающем период с декабря 2020 года по апрель 2021 года, также говорится, что официальный аккаунт в Twitter российской вакцины «Спутник V» пытался поставить под угрозу общественное доверие мирового сообщества к Европейскому агентству по лекарственным средствам (ЕМА). По мнению авторов исследования, планы России направлены на подрыв и разделение общеевропейского подхода к обеспечению запасов вакцин.

Между тем Китай продвигал свои вакцины как «глобальное общественное благо» и «представлял их как наиболее подходящие для развивающихся стран и Западных Балкан».

Согласно исследованию, опубликованному отделом по борьбе с дезинформацией ЕС, государственные СМИ двух стран распространяют новости в Интернете на нескольких языках, и подвергают сомнению безопасность других вакцин.

