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Евросоюз обвинил Россию и Китай в дезинформационной кампании против западных вакцин

Весь мир
Евросоюз обвинил Россию и Китай в дезинформационной кампании против западных вакцин
Федеральное агентство новостей  / 

Официальный Брюссель в четверг опубликовал отчет отдела внешней политики Европейской службы внешних связей (EEAS) о распространении дезинформации о коронавирусе. В нем говорится, что российские и китайские СМИ проводят кампании по дезинформации, в ходе которых они «систематически сеют недоверие» к производимым в западных странах вакцинам и пытаются внести раздор между государствами Союза.

В отчете, охватывающем период с декабря 2020 года по апрель 2021 года, также говорится, что официальный аккаунт в Twitter российской вакцины «Спутник V» пытался поставить под угрозу общественное доверие мирового сообщества к Европейскому агентству по лекарственным средствам (ЕМА). По мнению авторов исследования, планы России направлены на подрыв и разделение общеевропейского подхода к обеспечению запасов вакцин.

Между тем Китай продвигал свои вакцины как «глобальное общественное благо» и «представлял их как наиболее подходящие для развивающихся стран и Западных Балкан».

Согласно исследованию, опубликованному отделом по борьбе с дезинформацией ЕС, государственные СМИ двух стран распространяют новости в Интернете на нескольких языках, и подвергают сомнению безопасность других вакцин.

Якобы необоснованно эти СМИ связывали вакцины и смертность в Европе и продвигали российские и китайские вакцины как более совершенные.

Особо подчеркнута роль России, которая якобы с помощью дружественных Кремлю министерств, компаний и СМИ развернула широкомасштабную кампанию по продвижению вакцины «Спутник V» и распространению «ложных» новостей об опасности западных препаратов.

«Российская кампания по продвижению вакцины «Спутник V» ускорилась и превратилась в поход против других производителей, в котором почти ежедневно участвует все правительство, включая государственные органы, государственные компании и государственные средства массовой информации», — говорится в сообщении.

Европейское медицинское агентство рассматривает возможность применения «Спутник V» с прошлого месяца, но решение пока не принято.

Доклад, однако, не принимает во внимание, что доверие AstroZeneca рушится само по себе, без участия конкурентов с Востока или Запада. Несколько человек умерли в результате образования тромбов в крови, предположительно в связи с AstraZeneka. От использования данной вакцины отказались Норвегия, ЮАР, Дания и Босния и Герцеговина. Еще 12 стран частично приостановили процесс вакцинации для некjторых категорий граждан.

В Норвегии уже документально подтверждено более 30 случаев гибели пациентов после назначения британско-шведской вакцины. США также пока не дают разрешения AstroZeneca для использования на своей территории.

Вакцина BioNTech/Pfizer оказалась менее эффективна для южноафриканского штамма вируса. Это подтвердили исследования в Израиле: там доля заразившихся этим типом коронавируса у привитых участников исследования была выше, чем у непривитых.

Своим видением ситуации специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах поделился карьерный дипломат Зоран Миливоевич.

Евросоюз обвинил Россию и Китай в дезинформационной кампании против западных вакцин
Федеральное агентство новостей  / 

Он подчеркнул, что на первом этапе пандемии она сама и последующий за ней процесс вакцинации были исключительно политизированы. Это недопустимо с морально-этической точки зрения.

«В этой ситуации вакцины, произведенные в восточных странах — России и Китае, были подвергнуты идеологической и политической манипуляции. На территории Западной Европы доступность этих вакцин была крайне низкой, даже несмотря на то, что на Западе тогда еще не было найдено никакого решения, разработки только проводились, а необходимость вакцинации была высокой.

Этот процесс политизации продолжается и перетекает даже в своего рода стратегическое состязание. И я должен сказать, что это недопустимо. Вся эта история с вакцинами, дезинформацией, замечаниями, критикой вместе имеет политические причины, а никак не медицинские», — подчеркнул дипломат.

На взгляд Миливоевича, отношение к российской и китайской вакцинам не улучшается, несмотря на их доказанную эффективность. Ни тот, ни другой препарат не получают на Западе одобрение и разрешение на использование, несмотря на стабильно высокую потребность и «вакцинный голод» в мире.

Может ли в этой ситуации пострадать Сербия как производитель «Спутник V»? Этого не должно произойти, считает Зоран Миливоевич.

«Сербия не имеет никакого желания отказаться от своей позиции и довольна тем, что может производить вакцину на своей территории в нужных ей объемах, так как пандемия не заканчивается сейчас, она будет продолжаться еще долго. Ученые говорят, что мы еще много лет будем жить с этим вирусом. У нашей страны нет проблем с производством. При этом изначально рассчитывалось, что мы сможем ее продавать и другим государствам.

Насколько будет возможно, чтобы эта вакцина была использована в других государствах, зависит не от Белграда, а от властей других держав. Любая политизация для Сербии неприемлема с точки зрения морали и этики», — заявил Миливоевич.

балканы вакцина от коронавируса Евросоюз
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