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Житель Москвы решил продать «реально святой» кулич за 10 миллионов рублей

Общество
Житель Москвы решил продать «реально святой» кулич за 10 миллионов рублей
pixabay.com/PD

, 1 мая. Житель столицы по имени Вячеслав выставил на продажу изготовленный 20 лет назад пасхальный кулич за 10 млн руб. Высокую стоимость выпечки продавец объяснил ее святостью.

Выставленный на одном из популярных российских сервисов кулич является семейной реликвией московской семьи, заверил Вячеслав. Несмотря на 20-летний возраст выпечки, она все еще мягкая и источает приятный запах ванили. По мнению продавца, этот аргумент неопровержимо доказывает святость кулича.

Изделие испекли на наступление нового тысячелетия и освятили в старинном православном храме, написал продавец в комментарии под постом. Вячеслав готов предоставить кулич на любую экспертизу, чтобы доказать его «реальную святость».

Две тысячи пасхальных куличей испекли в Абхазии для военнослужащих Южного военного округа. Повара использовали только натуральные молоко, творог, изюм, сливочное масло, сахар и муку в своей работе.

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