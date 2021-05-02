Глава Союза таджикистанцев призвал к сохранению мира между диаспорами в России

Столкновений между киргизской и таджикской диаспорами в России на фоне приграничного конфликта между среднеазиатскими республиками удастся избежать, если представители этих сообществ будут взаимодействовать. Об этом ФАН заявил председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

Общественный деятель отметил, что не может с абсолютной уверенностью сказать, как будет разворачиваться ситуация, однако подчеркнул, что многое будет зависеть от действий самих представителей диаспор.

«Был бы я Богом, я бы однозначно сказал, что произойдет, — заявил Давлатов. —В нашей жизни всякое возможно, тем более и таджиков, и киргизов в Москве достаточно. Но когда диаспоры, общественные организации, видные люди взаимодействуют, предотвратить стычки возможно».

ТАСС / Митя Алешковский

По словам собеседника ФАН, 30 апреля уже состоялась встреча Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

«Были руководители киргизских и таджикских диаспор, общественные деятели, известные личности, — сообщил Абдулло Давлатов. — Мы обсуждали, как предотвратить возможные негативные явления в Москве и в других городах Российской Федерации, было хорошее дружеское взаимопонимание. Таджикскими и киргизскими диаспорами было принято совместное заявление».

В заключение председатель Союза таджикистанцев отметил, что ситуация между таджикской и киргизской диаспорами в России отличается от взаимоотношений армянских и азербайджанских сообществ, между которыми происходили стычки в Москве на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

«У нас ситуация иная, более дружелюбная, и есть обоюдное стремление к согласию и предотвращению всех негативных явлений», — заявил Давлатов.

Global Look Press / Zhang Ling

Ситуация на границе обострилась в минувшую среду, 28 апреля, из-за попыток таджикской стороны установить камеры наблюдения на столбах линий электропередач. В Киргизии с этим не согласились и начали спиливать столбы, что стало причиной массовых беспорядков. 29 апреля в инцидент вмешались военные двух стран, началась перестрелка.

Киргизия объявила траур 1–2 мая по погибшим в противостоянии с Таджикистаном. Об этом проинформировала пресс-служба киргизского президента Садыра Жапарова.