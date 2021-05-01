Шведские СМИ рассказали, насколько быстро будет проиграна возможная война с Россией

Стокгольм, 1 мая. Швеция не способна бороться с Россией в случае полномасштабного конфликта, вероятность сопротивления равна нулю, считают местные СМИ.

Теоретическое противостояние с Российской Федерацией закончится для Швеции максимально быстро, считает автор шведского портала Barometern. Шведский генералитет считает, что страна сможет сопротивляться на протяжении нескольких недель. Однако на самом деле полностью вывести Швецию из игры можно будет точечными ядерными ударами по правительству и генералитету, после чего война будет завершена.

Журналист напомнил, что в 1940 году Стокгольм предпочел капитулировать перед нацистской Германией, а Дания так и вовсе сопротивлялась менее четырех часов. Автор делает вывод, что Швеции стоит учиться на своих ошибках, то есть вступить в состав НАТО вслед за Данией и Норвегией и отказаться от политики нейтралитета.

Американские эксперты ранее указали на выдающиеся возможности российских беспилотных торпед «Посейдон» с ядерными зарядами, мощность которых достаточна для уничтожения как стран Скандинавии, так и США. Взрыв подобной боеголовки способен вызвать ядерное цунами, которое разрушит прибрежные города.