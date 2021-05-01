Погибших в ДТП на Ставрополье детей везли на соревнования нелегально

Волгоград, 1 мая. Перевозка девочек-баскетболисток из Волгограда осуществлялась незаконно. По данным источника ФАН, спортивная школа не заключала договор на оказание этой услуги.

Несовершеннолетних воспитанников везли на соревнование на арендованном у частного лица микроавтобусе. За рулем находился мужчина, который является сотрудником школы. Таким образом, ни транспортное средство, ни водитель не проходили положенный контроль, включая медкомиссию, перед перевозкой несовершеннолетних.

Авария произошла в Ставропольском крае. Водитель легкового авто совершил обгон. На встречной полосе он врезался в грузовик, который упал на проезжавший микроавтобус с юными баскетболистками. В аварии погибли пятеро детей. Предполагаемый виновник ДТП установлен и задержан, сообщал ФАН.