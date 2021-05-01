Курдские боевики мешают работе медицинских центров на северо-востоке Сирии

Курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) мешают медикам оказывать помощь пациентам на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил специальному корреспонденту Федерального агентства новостей директор Департамента здравоохранения провинции Хасака Мухаммад Рашад.

По словам чиновника, сейчас все службы медицинской помощи и обслуживания оказались в сложном положении, поскольку больницы и их работники регулярно сталкиваются с давлением со стороны курдских формирований. Нередко они подвергаются нападениям.

Как отметил Мухаммад Рашад, несмотря на все сложности, правительство делает все возможное, чтобы у людей была медницкая помощь во всех провинциях. В настоящее время в городе Хасака работает недавно созданный Медицинский центр «Жемчужина».

Федеральное агентство новостей /

Директор департамента здравоохранения рассказал о ситуации с прекращением подачи питьевой воды в Хасаке и ее окрестностях более, чем на 20 дней. По его словам, это негативно отразилось на состоянии здоровья местных жителей.

«В апреле больше тысячи детей заболели диареей. Организм взрослых крепче, но и среди этой возрастной группы тоже есть заразившиеся. Таков результат употребления загрязненной воды из колодцев и резервуаров», — говорит Рашад.

Необходимо проделать большую работу по ремонту водоочистной станции «Алюк», поясняет сирийский чиновник.

Город Хасака сейчас сталкивается с большими трудностями из-за нехватки чистой воды. Отсутствие достаточного количества чистой воды имеет особое значение в условиях пандемии, поскольку для защиты от коронавируса важно соблюдать правила гигиены, в частности, регулярно мыть руки с мылом.

Дополнительные проблемы создают турецкие военнослужащие, захватившие север провинции Хасаки. Ранее вместе с подконтрольными боевиками «Сирийской национальной армии», они на продолжительное время приостановили работу станции «Алюк», чем вызвали нехватку питьевой воды в регионе.