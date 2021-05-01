Рамзан Кадыров и Хамзат Чимаев устроили ночной спарринг

Грозный, 1 мая. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел спарринг с непобедимым бойцом UFC Хамзатом Чимаевым.

Дружеский спарринг устроили минувшей ночью Рамзан Кадыров и шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Видео тренировочного поединка было опубликовано на странице политика в социальной сети «ВКонтакте».

«Хамзат обладает широким арсеналом технических навыков и прекрасной функциональной подготовкой. Его отличает яркая харизма и абсолютное бесстрашие. В октагоне он закатывает настоящее зрелище», — отметил глава Чечни.

Кадыров также поздравил Чимаева с 27-летием. На счету спортсмена девять поединков в MMA, все из которых он выиграл. Свой дебютный бой в UFC Чимаев провел в июле прошлого года.

Ранее Майк Тайсон сообщил, что проведет поединок против 55-летнего Леннокса Льюиса. Сражение титулованных боксеров должно состояться в сентябре этого года.