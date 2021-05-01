Вахтовик жестоко расправился с коллегой на заправке в Тульской области

Тула, 1 мая. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту убийства в городе Плавск. Подозреваемым является 61-летний житель Орловской области.

Правоохранители выяснили, что оба мужчины возвращались в родной регион, отработав в Москве вахтовым методом. Между фигурантом и 34-летним коллегой на территории АЗС произошла ссора. Злоумышленник ударил оппонента ножом в живот и сбежал.

Оперативники МВД через несколько часов задержали беглеца в Орловской области. СК намерен добиться для подозреваемого заключения под стражу.

В Петербурге конфликт между мужчинами привел к летальному исходу. Потерпевший скончался от ножевого ранения, сообщал ФАН.