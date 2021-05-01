Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 16:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:48
Общество
Пассажиры автобуса в Калининграде выпихнули из транспорта женщину без маски
16:48
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Руденко рассказала, как Матрона Московская спасла ее мать
16:48
Политика
Захарова ответила на сокращение российских сотрудников в посольстве США
16:46
Политика
Российский посол был вызван в МИД Швеции из-за санкций Кремля против ЕС
16:46
Армия
Sohu: предупреждения Лаврова в адрес Украины — четкий сигнал США
16:44
Весь мир
Губернатор Рио-де-Жанейро смещен из-за обвинения в коррупции
16:42
Весь мир
Гаитянская банда освободила похищенную французскую монахиню
16:41
Весь мир
Бразильская кампания вакцинации под угрозой после отказа от «Спутника V»
16:38
Общество
Туляк выгуливал свою собаку в салоне автомобиля
16:38
Весь мир
Курдские боевики мешают работе медицинских центров на северо-востоке Сирии
16:37
Весь мир
Береговая охрана США конфисковала наркотики на 100 миллионов долларов
16:36
Экономика
ЗПИФ назвали альтернативой проектному финансированию от банков
16:36
Политика
Россия готова помочь урегулировать конфликт между Киргизией и Таджикистаном
16:32
Общество
Супруги-полицейские спасли из горящего здания пенсионеров в Красноярском крае
16:31
Происшествия
Женщина погибла под колесами поезда на станции метро «Арбатская»
16:30
Спорт
Казанский «Рубин» со счетом 2:0 победил «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ
16:29
Экономика
Возросшая активность на Уолл-стрит диктует спрос на молодых банкиров
16:27
Общество
Ветеран из Якутска стал кандидатом в мастера спорта по шашкам в 97 лет
16:26
Общество
Житель Москвы решил продать «реально святой» кулич за 10 миллионов рублей
16:24
Армия
Шведские СМИ рассказали, насколько быстро будет проиграна возможная война с Россией
Все новости

Многодетный певец Эмин признался Барановской, что хочет еще четырех детей

Шоу-бизнес
Многодетный певец Эмин признался Барановской, что хочет еще четырех детей
instagram.com  /  @eminofficial

Москва, 1 мая. Певец Эмин Агаларов поделился с ведущей шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» Юлией Барановской творческими планами на ближайший год, а также рассказал о своей личной жизни.

Артист признался, что всегда мечтал о большой семье, поэтому рассчитывает на рождение еще как минимум четверых детей. Агаларов уже является многодетным отцом. Он воспитывает близнецов Али и Микаила, которые появились на свет в браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Кроме того, у него есть наследница Амина от модели Алены Гавриловой и приемная дочь Афина.

«У меня четверо детей. И я планирую еще как минимум четверых. Суррогатные варианты существуют. У артистов это сейчас модно вообще-то. Вообще, есть вариант. Я построил большой дом. Сейчас достраиваю там спальни. Я хочу, чтобы у меня было много детей», — заявил Эмин.

Агаларов добавил, что хотел бы двух мальчиков и двух девочек, а затем можно сделать паузу. Он с удовольствием проводит время со своими детьми. Сын Али сейчас увлекается рэпом и уже снял своего именитого отца в клипе. По словам артиста, финансово вкладываться в наследников нужно до 14-летия, а затем они в состоянии зарабатывать самостоятельно.

Сейчас Эмин официально не состоит в отношениях. Хотя поклонники подозревают, что у певца роман с Юлией Барановской. Каждая их совместная фотография вызывает бурный отклик в Сети.

Отец артиста, долларовый миллиардер Араз Агаларов недавно заявил, что не собирается заниматься вопросами разделения наследства. По словам бизнесмена, его дети сами поделят деньги между собой.

дети Эмин семья барановская
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 204594 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 170944 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 167135 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 146595 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 132304 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Все новости / Шоу-бизнес / Многодетный певец Эмин признался Барановской, что хочет еще четырех детей
Рейтинг@Mail.ru