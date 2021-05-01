Многодетный певец Эмин признался Барановской, что хочет еще четырех детей

Москва, 1 мая. Певец Эмин Агаларов поделился с ведущей шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» Юлией Барановской творческими планами на ближайший год, а также рассказал о своей личной жизни.

Артист признался, что всегда мечтал о большой семье, поэтому рассчитывает на рождение еще как минимум четверых детей. Агаларов уже является многодетным отцом. Он воспитывает близнецов Али и Микаила, которые появились на свет в браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Кроме того, у него есть наследница Амина от модели Алены Гавриловой и приемная дочь Афина.

«У меня четверо детей. И я планирую еще как минимум четверых. Суррогатные варианты существуют. У артистов это сейчас модно вообще-то. Вообще, есть вариант. Я построил большой дом. Сейчас достраиваю там спальни. Я хочу, чтобы у меня было много детей», — заявил Эмин.

Агаларов добавил, что хотел бы двух мальчиков и двух девочек, а затем можно сделать паузу. Он с удовольствием проводит время со своими детьми. Сын Али сейчас увлекается рэпом и уже снял своего именитого отца в клипе. По словам артиста, финансово вкладываться в наследников нужно до 14-летия, а затем они в состоянии зарабатывать самостоятельно.

Сейчас Эмин официально не состоит в отношениях. Хотя поклонники подозревают, что у певца роман с Юлией Барановской. Каждая их совместная фотография вызывает бурный отклик в Сети.

Отец артиста, долларовый миллиардер Араз Агаларов недавно заявил, что не собирается заниматься вопросами разделения наследства. По словам бизнесмена, его дети сами поделят деньги между собой.