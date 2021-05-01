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Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова рассказала, как бог послал ей ребенка

Шоу-бизнес
Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова рассказала, как бог послал ей ребенка
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 мая. Звезда серила «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова вспомнила, как просила ребенка в обращениях к богу. Рождение дочери актриса связывает с верой.

Мельникова рассказала, что во времена взлета «Улиц разбитых фонарей» поехала на фестиваль в Москве. Затем оказалось, что продолжение фестиваля будет в Нижнем Новгороде.

«Вечером теплоход, роскошный вечер, а я как человек не пьющий и не гуляющий пошла спать. Утром просыпаюсь и не могу понять, где я. Белые церкви, монастырь. И слышу колокола. Оказывается, это Макарьевский монастырь», — вспомнила актриса в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

Знаменитость пошла молиться, но ее узнали, из-за чего Мельниковой стало некомфортно. Актриса прикрыла лицо платком и уже хотела выйти из монастыря, как вдруг ее схватили за руку. Похоже, это был какой-то священнослужитель.

««А тебя, деточка, никуда не отпущу, тебе исповедаться надо, у тебя на душе тяжело». Я стою, реву, не знаю, с чего начать. Слезы градом. Сказала, что хочу замуж второй раз и ребенка», — рассказала артистка.

После этого мужчина оставил Мельниковой пророчество. Он пообещал, что через три месяца, то есть, в начале осени она будет у гроба Господня и прочтет молитвы, а еще через три месяца забеременеет и в следующем сентябре родит.

«Проходит июль, август. Думаю, ну как же так, он же сказал, что 11 сентября должна быть в Иерусалиме, а я не могу, у нас съемки. И вдруг нам предлагают концерт, но нам не платят, а предлагают поездку на Валаам. Я с мамой и актерами «Улиц разбитых фонарей». Мы идем по Валааму, и вдруг меня хватает [актер Алексей] Нилов: «Настя, гроб Господень!». И меня всю заколотило, падаю на колени и читаю молитвы. Хотите верьте, хотите нет, но 9 декабря у мамы день рождения, а 11 декабря Маша (дочь актрисы. — Прим. ФАН) была у меня уже в животе», — завершила Мельникова историю о посланном богом ребенке.

Звезда «Улиц разбитых фонарей» признавалась, что уже на протяжении десяти лет придерживается довольно жестких ограничений в питании. Ту же диету соблюдает ее дочь из-за предрасположенности к набору лишнего веса.

актриса мельникова сегодня вечером
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