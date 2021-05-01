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Туляк выгуливал свою собаку в салоне автомобиля

Общество
Туляк выгуливал свою собаку в салоне автомобиля
pixabay.com  /  mattycoulton

Тула, 1 мая. Целая спецоперация по спасению собаки развернулась во дворе одной из тульских многоэтажек. Местные жители забили тревогу в соцсетях, заметив, что на протяжении нескольких дней в салоне припаркованного у дома автомобиля сидит пес.

Животное вело себя спокойно. Собака не скулила и не рычала, тем не менее, стала героиней множества публикаций и репостов с просьбой найти хозяина транспортного средства, закрывшего внутри машины четвероногого друга.

«Сотрудники полиции выяснили личность владельца автомобиля, связались с ним. По предварительным данным, мужчина оставлял собаку с утра в машине, а вечером, возвращаясь с работы, забирал обратно домой. Эта информация подтверждалась его соседями», — сообщил ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Оказалось, что в теплое время года хозяин животного устраивал хвостатому своеобразную прогулку. Чтобы пес не скучал в квартире и не тревожил воем приживающих в соседних квартирах, мужчина выводил его на улицу и сажал в свою машину. Внутри салона животное дожидалось его вечернего возвращения. Внешний вид собаки дает основания полагать, что недостатка в питании и уходе она не испытывает. Но все же, уместность такого способа выгула весь спорна.

«Закрывать на длительный срок питомца в машине очень опасно, так это грозит тем, что у животного будет стресс, и как питомец поведет себя в машине, предугадать сложно. Он может нанести увечья себе или повредить салон автомобиля. Также у собак по-другому устроена терморегуляция, в закрытом пространстве мало кислорода и длительное нахождение собаки в машине грозит ухудшением здоровья, вплоть до летального исхода. Ну и, как минимум, это просто негуманно по отношению к животному», — рассказала ФАН  ветеринарный врач Александра Бурмистрова.

Собаке еще повезло, что за окном вполне комфортная погода. По мнению ветеринара, если бы это было лето, то оставление животного даже на час в машине было бы опасно для его жизни. Так что в данной ситуации собаке повезло: жары пока нет, за окном вполне комфортная погода. 

тульская область собака в машине
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