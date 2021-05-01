Раскрыта символика красного цвета пасхальных яиц

Москва, 1 мая. Православные люди неспроста начали красить яйца на Пасху именно в красный цвет, рассказал опытный проповедник и миссионер Макарий Маркиш.

Согласно Евангельскому преданию, Мария Магдалина одной из первых узнала о воскрешении Иисуса Христа и поспешила сообщить об этом императору Тиберию. Понтифик заявил, что поверит в эту новость только в том случае, если лежащее перед ним куриное яйцо окрасится в красный цвет.

Продукт действительно изменил свою окраску, и с тех пор верующие люди традиционно повторяют этот ритуал. Красный и бордовые оттенки яиц в христианской вере теперь символизируют кровь Христа, рассказал Маркиш.

Российские магазины располагают широким ассортиментом красителей для пасхальных яиц, рассказала диетолог Антонина Стародубова. По мнению специалиста, пищевые красители не принесут вреда здоровью.