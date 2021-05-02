Психолог Абравитова рассказала, как сказкотерапия могла помочь Анджелине Джоли

Разобраться с некоторыми проблемами в жизни можно, примерив на себя роль человека, на которого мечтаешь быть похожим. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала признание голливудской актрисы Анджелины Джоли в том, что недавние съемки в одном из фильмов помогли ей преодолеть эмоциональные проблемы, сопровождавшие звезду долгое время после развода с Брэдом Питтом.

«Что значит играть роль? Если человек делает это профессионально, то закладывает новые бессознательные установки, создает программы поведения, которые становятся частью личности. В этом и заключается смысл сказкотерапии в психологии: обмануть подсознание, стать человеком с другими качествами», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова отметила, что такая методика не представляет собой что-то новое, а, наоборот, давно применяется.

«Многие психологи используют такую методику. На какое-то время ты становишься другой личностью и разбираешь определенный сложный эпизод из своей жизни будучи не обычным собой, а, например, тем, на кого мечтаешь быть похожим. Я и сама частенько использую такие приемы. Они дают очень хорошие результаты», — пояснила собеседница ФАН.

vk.com / Марианна Абравитова

В завершение она подчеркнула, что, по ее мнению, эксперименты с личностью не проходят бесследно.

«Я склонна согласиться с мнением, что каждая роль меняет артиста. Не может быть такого, чтобы актер блестяще перевоплотился в другого человека, а потом стал прежним собой. Эта личина все равно пускает корни. У кого-то очень глубоко, у кого-то слегка, но примерить такую маску и остаться совсем без изменений не получится ни у кого и никогда», — подытожила психолог.

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