Береговая охрана США конфисковала наркотики на 100 миллионов долларов

Майами, 1 мая. Береговая охрана США изъяла крупную партию кокаина во время патрулирования в Карибском море. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщает Береговая охрана США .

#ICYMI #USCG Cutter Tampa crew offloaded 5,500 lbs. of cocaine worth an estimated $94.6M last week. The cutter crew interdicted a low-profile vessel off coast of Punta Gallinas, Colombia earlier in April. pic.twitter.com/k4TfidH3Yw