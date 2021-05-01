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Береговая охрана США конфисковала наркотики на 100 миллионов долларов

Весь мир
Береговая охрана США конфисковала наркотики на 100 миллионов долларов
PrScr Twitter  /  USCG

Майами, 1 мая. Береговая охрана США изъяла крупную партию кокаина во время патрулирования в Карибском море. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщает Береговая охрана США .

Судно Береговой охраны США «Тампа» вернулось в порт базирования в штате Флорида после 56-дневного патрулирования, осуществляемого в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Карибском море.

9 апреля экипаж судна обнаружил у побережья колумбийского города Пунта-Гальинас лодку, на которой в ходе проверки было найдено почти три тонны кокаина стоимостью 94,6 млн долларов. Моряки задержали трех человек, подозреваемых в торговле наркотиками. 11 апреля задержанный груз был доставлен в Майами.

Патрулирование Карибского моря осуществляется в рамках операции Martillo, нацеленной на обеспечение региональной стабильности и борьбу с международными преступными организациями, которые занимаются контрабандой наркотиков по всему региону.

«Это было наше третье патрулирование с начала пандемии COVID-19. Успешный перехват первого судна в Карибском море нашим экипажем — это свидетельство того, что командная работа и нацеленность на достижение лучших результатов делает команду «Тампы» такой особенной», — заявил командир катера Майкл Силенти.

Представители Береговой охраны отмечают, что в ходе патрулирования были задержаны 14 мигрантов, которых экипаж «Тампы» передал миграционным властям Кубы и Багамских островов.

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