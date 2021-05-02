Детский психолог рассказала, как привить детям любовь к чтению

Очень сложно в век смартфонов и интернета заставить ребенка читать книги. Из-за этого многие родители бьют тревогу, поскольку чтение развивает не только речь, но и умственную составляющую, которая в дальнейшем помогает ребенку стать грамотным.

Детский психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН назвала преимущества чтения, а также рассказала, как привить ребенку любовь к чтению.

Собеседница агентства уверена, что родители способны своим примером показать детям, что чтение — это интересно. Именно глядя на них ребенок сможет полюбить книги так же, как их любит его семья.

«Если взрослые пренебрегают чтением, то, как правило, ребенок тоже не проявит к этому интереса. С самого раннего возраста необходимо читать ему книги, рассматривать с ним картинки и воодушевленно преподносить материал, чтобы он понимал, что книга — это интересно. Польза чтения велика. В процессе у человека задействовано два полушария мозга. Между ними формируются новые нейронные связи», — объяснила психолог.

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В процессе чтения у человека развивается мышление, воображение, улучшается память и зрительное восприятие. Для мозга это колоссальная тренировка, которая в старости поддерживает скорость мыслительных процессов.

«Если книга интересная, то она может помочь человеку отвлечься и погрузиться в другую жизнь, тем самым уйти от стресса. Зачастую после чтения человек может вернуться к отложенным проблемам и удачно их решить. Начинать чтение с детьми лучше с произведений, которые действительно увлекают. В зависимости от интересов ребенка важно, чтобы книга приносила радость и не стала скучным занятием», — добавила Наталья Наумова.

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Она подчеркнула, что позже можно будет вводить более серьезные произведения, но за основу нужно брать именно интересы ребенка.

«После прочитанной книги важно обсуждать сюжет, задавать вопросы и вместе размышлять. Это действительно сближает людей, делает их сплоченным коллективом, а также в семье формируются доверительные отношения», — резюмировала собеседница ФАН.

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