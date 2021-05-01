Повар Росгвардии приготовил куличи для больных раком детей из Саратова

Саратов, 1 мая. Больные раком дети из Саратова получат пасхальные лакомства, которые специально приготовила повар Росгвардии Юлия Антонова.

По случаю Пасхи повар испекла 30 ароматных куличей по старинному рецепту своей бабушки. Праздничное угощение было приготовлено с соблюдением всех необходимых санитарных и технологических мер. Позже их отвезут в детское отделение онкологии и гематологии Саратова.

«Мне приятно, что я смогла быть причастна к такому хорошему делу. У меня достаточно большой опыт в кулинарном искусстве, но выпекание куличей — это всегда волнительный и ответственный процесс. Очень надеюсь, что ребятам понравится угощение, и они вместе с ним получат частичку светлого праздника. Пусть мои куличи будут им на здоровье»,— заявила она.

Куличи освятили в часовне Георгия Победоносца, расположенной на территории спецподразделений регионального управления Росгвардии. Священник Владимир Новиков также поздравил военнослужащих и сотрудников с наступающим великим праздником Пасхи.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом. Святыню получат представители 11 стран, направивших самолеты в Израиль. Это Кипр, Болгария, Белоруссия, Россия, Украина, Молдавия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан.