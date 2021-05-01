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Тренер Татьяна Тарасова поддержала решение фигуристки Трусовой уйти от Плющенко

Спорт
Тренер Татьяна Тарасова поддержала решение фигуристки Трусовой уйти от Плющенко
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 1 мая. Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что возвращение 16-летней Александры Трусовой обратно в команду Этери Тутберидзе — это правильное решение.

По словам Тарасовой, такой исход был вполне предсказуем. Она считает, что история с тренерством Евгения Плющенко с самого начала была нездоровой. Именитый фигурист просто «захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один», заявила Тарасова.

Она подчеркнула, что оценивает возвращение спортсменки к Этери Тутберидзе положительно. Главное сейчас для Трусовой — справиться с эмоциями и усердно работать на тренировках.

«Вернуться к Тутберидзе — правильное решение. Возьмет ли она ее обратно? Я бы взяла. Это 100% пойдет ей на пользу. Что касается Трусовой, то она сильная и справится с этим. Где родился, там и пригодился. Нечего бегать», — резюмировала заслуженный тренер по фигурному катанию.

Евгений Плющенко объявил о завершении работы с Трусовой на своей странице в Instagram. Он отметил, что 1 мая завершился срок действия контракта со спортсменкой и продлевать его не стали. Причины расставания с фигуристкой, по его словам, он не может разглашать по условиям договора.

плющенко фигурное катание тутберидзе трусова
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