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Жена Бондарчука заявила, что является единственным автором сценария сериала «Псих»

Шоу-бизнес
Жена Бондарчука заявила, что является единственным автором сценария сериала «Псих»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 1 мая. Супругу Федора Бондарчука, актрису Паулину Андрееву сильно расстраивают слухи, что ей помогли написать сценарий психологической драмы «Псих». Режиссером проекта выступил ее муж.

Проект стал одним из самых обсуждаемых кинособытий прошлого года. Драма «Псих» стала дебютом для режиссера Федора Бондарчука, который раньше не пробовал свои силы в создании сериалов. Единственным автором сценария значится его супруга, актриса Паулина Андреева. После премьеры «Псих» получил отличные отзывы не только зрителей, но и профессиональных критиков.

На фоне такого успеха поползли слухи, что Андреевой помогли со сценарием и на самом деле у проекта был еще один создатель. По словам актрисы, сначала ей льстили подобные разговоры. Она отметила, что сплетни — это в каком-то смысле знак, что сериал получился даже больше, чем просто хорошим.

«Если бы «Псих» был полной глупостью и бездарностью, то никто бы не оспаривал мое авторство. Это была бы я — без вариантов», — объяснила супруга Бондарчука в интервью журналу Esquire.

Однако с выходом каждой серии «Психа» слухи только набирали обороты. В какой-то момент Паулина Андреева поняла, что ее сильно расстраивают эти пересуды, ведь она проделала огромную работу. Ничего доказывать хейтерам она не собирается, ведь «неверие это не ее проблема», подчеркнула звезда.

«Меня это удивляло и расстраивало, потому что это огромный труд», — призналась актриса.

Андреева и Бондарчук в марте стали родителями. У пары родился мальчик, которого назвали Иваном. Супруги живут по соседству с именитым живописцем Никасом Сафроновым, которому теперь приходится соблюдать режим и не шуметь дома.

кино бондарчук сериал псих андреева богомолов
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