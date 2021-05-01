Виновником тройного ДТП в Краснодарском крае стал погибший водитель легковушки

Краснодар, 1 мая. Следствие считает, что мужчина за рулем Mazda выехал на встречную полосу и погиб в лобовом столкновении с автобусом.

Полиция назвала предварительную причину аварии, произошедшей неподалеку от хутора Адагум в Крымском районе, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Вероятным виновником ДТП является водитель Mazda, который выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом.

В результате происшествия мужчина, сидевший за рулем легкового автомобиля, погиб, а его жена в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Среди пассажиров автобуса никто не пострадал. Еще одним участником аварии являлся грузовик, писал ФАН.