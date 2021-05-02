Гвозди бы делать из этих людей: спорт во время Великой Отечественной войны

Вторая мировая война стала страшным испытанием для сотен миллионов людей. СССР понес огромные человеческие и материальные потери, однако сломил хребет нацистским захватчикам и закончил войну в статусе победителя. Советские люди храбро сражались и проявляли чудеса самопожертвования, сотворив бесчисленное количество военных и трудовых подвигов. Многие наши сограждане успели принять участие не только в битвах, но и в спортивных соревнованиях. ФАН вспоминает самые знаменитые спортивные истории, произошедшие во времена ВОВ.



Несмотря на тяжелейшее положение страны, спортивная жизнь продолжалась, пусть и не так бурно, как в довоенные годы. Спорт не только выполнял традиционную оздоровительную функцию, но и поднимал моральный дух советских граждан. Уже в августе 1941 года защитники столицы провели массовый заплыв по Москве-реке, а в сентябре почти 20 тысяч солдат и медсестер приняли участие в пробежке по Сокольникам. Место находилось не только массовому спорту, но и настоящим мировым рекордам: в 1942 году экс-штукатур Феодосий Ванин быстрее всех в мире пробежал 20 километров, превзойдя цифры известного аргентинца Хуана Сапабалы.



Стоит ли говорить, каким торжеством духа становились подобные достижения в обескровленной стране. Ванин был далеко не единственным: сразу несколько рекордов СССР и мира были обновлены в 1943 году. Одной из рекордсменок стала знаменитая Нина Думбадзе, доминировавшая в метании диска на протяжении почти 20 лет. Нина Яковлевна, кстати, вошла в историю не только спортивными достижениями: статная красавица стала одной из моделей при создании фигуры «Родина-Мать» на Мамаевом Кургане.



Московский дом фотографии /

wikipedia.org /

Волгоградский областной краеведческий музей /

Пожалуй, самым известным спортивным событием войны стал «Матч смерти» в Киеве. Нынешняя столица Украины, где сейчас приветствуют проведение нацистских маршей, стала ареной для легендарной футбольной встречи, вокруг которой выросло множество мифов. Футбольная команда «Старт», собранная из попавших в плен советских футболистов разного уровня, сыграла против команды Flakelf, собранной из летчиков и солдат немецких ВВС вкупе со зенитчиками. Матч был уже не первым: ранее «Старт» обыграл в Киеве не только Flakelf, но и еще с десяток команд: немецких артиллеристов, венгерский гарнизон и другие военные коллективы.Вторая игра с Flakelf получилась крайне упорной: по информации нескольких источников, немецкий офицер после первого тайма требовал от игроков «Старта» проиграть, в противном случае угрожая расстрелом. Тем не менее советские футболисты победили со счетом 5:3, через неделю выиграли еще и матч с «Рухом», после чего футбол в Киеве был запрещен. Вскоре большую часть советских игроков арестовали и подвергли жестоким допросам: часть из них скончалась от пыток или во время попытки к бегству, еще несколько стали жертвами массовых расстрелов. Так закончилась история «Старта», доставившего немцам немало огорчений.Знаменитые футбольные матчи проходили не только в столице нынешней Украины. Настоящим символом безграничного мужества стала игра 31 мая 1942 в блокадном Ленинграде. Едва держащиеся на ногах от голода футболисты «Динамо» и Ленинградского металлического завода с трудом вышли на поле, хотя некоторые игроки имели диагноз «дистрофия». Из-за физического состояния участников матч провели в укороченном формате – два тайма по 30 минут, где «Динамо» победило со счетом 6:0. Уставшие, но счастливые команды после игры обнялись, а газеты и радио на весь мир передали новость о «железных» спортсменах из СССР.Не меньший резонанс имел и матч «На руинах Сталинграда», где в освобожденном городе встретились «Спартак» и сборная местных футболистов. Москвичи смогли прилететь не сразу: имелась угроза немецких налетов, но вскоре спартаковцы все-таки добрались до города на Волге. Игра на стадионе завода «Азот», который пришлось сначала долго очищать от осколков, вызвала огромный ажиотаж. Вдобавок команда Сталинграда сумела устроить настоящую сенсацию, победив звездных гостей со счетом 1:0. Английские СМИ написали об этом матче: «Великий Сталинград жив и будет жить дальше. Если в городе уже играют в футбол, значит, у них все будет хорошо».Естественно, спортивная жизнь СССР во время войны не ограничивалась только легкой атлетикой и футболом. 13 февраля 1943 года группа советских альпинистов, несмотря на ураганный ветер и мороз, успешно добралась до вершины Эльбруса. Группа сбросила с обрыва немецкие флаги и установила там советское знамя. Нельзя не вспомнить и знаменитого пловца Искандера Файзуллина, в честь освобождения Будапешта проплывшего фантастические 100 километров по Дунаю. Бригадный врач потратил на преодоление дистанции всего 17 с небольшим часов, хотя река была сильно загрязнена разнообразным военным мусором.Спорт стал лишь малой частью самой страшной войны в истории человечества, но сыграл важную роль в поднятии морального духа населения. Сложно представить, что испытывали жители блокадного Ленинграда или разрушенного почти целиком Сталинграда, наблюдающие за игрой в футбол. Пережившие голод и страх люди до отказа забивали стадионы, чтобы увидеть своих любимцев и порадоваться их рекордам. Советский спорт во времена ВОВ стал триумфом не только физических возможностей, но морального духа жителей страны.